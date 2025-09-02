본문 바로가기
영등포구, 이달 22~27일 실내 파크골프대회 연다

김민진기자

입력2025.09.02 10:00

실내 파크골프, 생활체육으로 각광

서울 영등포구(구청장 최호권)는 구민의 날을 기념해 이달 22~27일 실내 파크골프장 3개소에서 ‘실내 파크골프대회’를 개최한다.

영등포구 실내 파크골프장. 영등포구 제공.

영등포구 실내 파크골프장. 영등포구 제공.

이번 대회는 영등포구장애인체육회가 주관하고 영등포구가 후원하며, 실내에서 진행되는 만큼 날씨에 영향을 받지 않고 누구나 안전하게 참여할 수 있다.


대회는 일반부(남·녀), 시니어부(남·녀), 장애인부(남·녀) 총 6개 부문으로 진행된다. 참가자들은 실력을 겨루는 동시에 소통의 시간을 가지며, 대회 마지막 날에는 시상식을 통해 우수 선수들을 격려할 예정이다.

참가 대상은 영등포구 주민과 관내 파크골프 동호인으로, 선착순 모집 중이다. 신청은 영등포구장애인체육회나 실내 파크골프장인 신길3동 신청사(1호점), 신길3동 구청사(3호점), 대림1동 주민센터(4호점)을 방문하거나 이메일로 할 수 있다. 참가비는 1인당 1만원이며, 세부 내용은 영등포구 홈페이지 ‘우리구 소식’에서 확인 가능하다.


최호권 영등포구청장은 “실내 파크골프는 남녀노소 누구나 날씨에 관계없이 주택가 가까이서도 쉽게 즐길 수 있는 생활체육 종목”이라며 “앞으로도 구민들이 건강을 지키고 삶의 활력을 얻을 수 있도록 다양한 체육 활동을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr


