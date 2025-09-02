광주시, 매주 토요일 '찾아가는 문화공연' 연다

9~11월 ACC·상무시민공원 등서 진행

오페라·연극·거리공연으로 '시민 활력'

광주시는 시민의 문화 향유 기회를 확대하고 지역 예술인과 함께하는 공연을 통해 문화 활력을 불어넣기 위해 '찾아가는 문화공연-당신곁에' 하반기 공연을 선보인다.

2일 시에 따르면 '찾아가는 문화공연'은 9~11월 매주 첫째·셋째 주 토요일 동구 국립아시아문화전당(ACC) 상상마당, 남구 푸른길공원, 광산구 운남근린공원에서, 둘째·넷째 주 토요일 서구 상무시민공원, 북구 양산호수공원에서 총 31회 공연을 진행한다. 공연은 오페라, 연극, 거리공연 등 한층 다채로운 프로그램으로 시민들을 찾아갈 예정이다.

9월 첫 주 공연은 오는 6일 국립아시아문화전당(ACC) 상상마당, 푸른길공원, 운남근린공원에서 동시에 막을 올린다. 동구 ACC상상마당에서는 금관 5중주 그룹인 '굼플레이'가 시민들에게 친숙한 클래식, 재즈, 대중음악 위주로 '일몰 힐링 콘서트'를 선사한다.

남구 푸른길공원에서는 광주시립국악관현악단이 국악가요와 남도 민요를 선보이는 '국악콘서트' 무대를 펼친다. 광산구 운남근린공원에서 광주시립극단이 광주학생운동 당시 광주여고 독서회 '소녀회'를 모티브로 한 연극 '소녀들'을 무대에 올린다.

신신하 문화정책관은 "찾아가는 문화공연을 통해 시민들에게 일상 속 작지만 따뜻한 문화적 여유를 선사하고자 한다"며 "하반기에 더욱 다채롭고 풍성한 공연으로 문화도시 광주의 위상을 높여 나가겠다"고 말했다.

한편 시는 지난 4~6월 상반기 공연 '찾아가는 문화공연-당신곁에'를 운영했으며, 지역 예술인 257명이 참여했다. 관람객 만족도 조사(응답자 257명)에서 97.5%가 '만족' 또는 '매우 만족'이라고 응답하는 성과를 거뒀다.





