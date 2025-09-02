본문 바로가기
농협은행, 가을맞이 외화예금 가입 이벤트

오규민기자

입력2025.09.02 09:07

선착순 5000명에 5000NH포인트 제공

NH농협은행이 1일부터 10월31일까지 외화예금 신규가입 고객을 대상으로 푸짐한 경품을 제공하는 '외화통장 DAY 1' 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.


이벤트 기간 중 외화예금 상품에 가입한 선착순 5000명에 5000NH포인트를 제공한다. 1000달러 이상 가입한 전원에게는 NH드림쿠폰 3종(환율우대, 외화정기예금 금리우대, 외화적금 가입금액)을 증정하고, 추첨을 통해 호텔 숙박권(7명), NH포인트 5만점(77명)을 추가로 증정한다.

이벤트는 농협은행에서 판매 중인 입출식, 정기예금, 적금 등 외화예금을 가입하고, NH올원뱅크 또는 NH스마트뱅킹 애플리케이션(앱)에서 이벤트에 응모하면 된다.


농협은행 관계자는 "고객들의 외화자산 운용에 혜택을 드리고자 쉽게 접근할 수 있는 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 외환고객에게 혜택을 주는 상품 및 서비스를 확대할 것"이라고 말했다.

농협은행, 가을맞이 외화예금 가입 이벤트
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
