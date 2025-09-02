[클릭 e종목]"KH바텍, 폴더블폰 성공 열쇠는 힌지"

대신증권은 2일 KH바텍 KH바텍 060720 | 코스닥 증권정보 현재가 12,890 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,350 2025.09.02 개장전(20분지연) 관련기사 삼성·애플 폴더블 기대감에 고공행진하는 부품주[클릭 e종목]"KH바텍, 전장 부품으로 성장 지속"[클릭 e종목]"KH바텍, 1분기 실적 시장기대치 부합 예상" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 삼성전자의 갤럭시Z폴드7 판매 호조로 올해 3분기 이익이 증가할 것으로 내다봤다.

KH바텍이 올해 3분기에 매출액 1605억원, 영업이익 130억원을 달성할 것으로 추정했다. 전년 동기 대비 각각 73.9%, 87.9% 늘어난 규모다.

박강호 대신증권 연구원은 "종전 추정치 대비 매출은 43.3%, 영업이익은 50.9% 웃돌며 깜짝 실적을 달성할 것으로 기대한다"고 설명했다.

이어 "애플의 폴더블폰 시장 참여 기대 및 삼성전자의 갤럭시Z폴드7 판매 호조로 수혜를 볼 것"이라고 덧붙였다.

그는 "올해 스마트폰은 폴드 타입의 폴더블폰에 교체 수요가 늘고 있다"며 "애플이 내년 4분기에 폴드 타입의 폴더블폰을 출시할 것으로 예상한다며 폴더블폰 시장 확대에 주목해야 한다"고 분석했다. 아울러 "폴더블폰의 슬림화 및 성공 열쇠는 힌지"라며 "평균판매가격(ASP) 상승을 예상한다"고 강조했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



