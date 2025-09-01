본문 바로가기
노벨피아 총상금 3억 원 규모 ‘2025 우주최강 웹소설 공모전’ 개최

정진기자

입력2025.09.01 21:58

- 모든 장르 참여 가능, 수상작은 웹툰 제작·프로모션 지원

원본보기 아이콘

(주)메타크래프트가 운영하는 웹소설 플랫폼 노벨피아가 오는 10월 1일부터 총상금 3억 원 규모의 '2025 우주최강 웹소설 공모전'을 개최한다고 밝혔다.


'우주최강 공모전'은 올해로 다섯 번째로 매년 수천 편 이상의 작품이 출품되며, 신인·기성 작가 모두에게 주목받는 웹소설 등용문으로 자리 잡아 왔다. 특히 수상작들은 다양한 프로모션을 통해 독자들에게 큰 사랑을 받아온 바 있다.

이번 공모전은 10월 1일 예선전을 시작으로, 11월 13일에 본선, 12월 4일에 수상작 발표순으로 진행된다. 성인 작품을 포함해 모든 장르의 웹소설이 참여 가능하며, 창작자와 독자가 함께 즐길 수 있는 참여형 이벤트도 진행될 예정이다.


공모전 총상금은 3억 원 규모로 ▲대상 1억원 ▲최우수상 3000만원 ▲탑툰상 3000만원 ▲우수상 1000만원 ▲특별상 200만원으로 구성되어 있다. 특히 탑툰상은 제휴 부문 상으로, 수상작은 웹툰 제작 후 탑툰에 정식으로 연재 예정이다.


수상작에는 상금 외에도 노벨피아가 제공하는 다양한 프로모션 노출 및 OSMU 혜택이 주어져, 많은 작가에게 기회의 장이 될 것으로 기대된다.

메타크래프트 관계자는 "올해로 다섯 번째를 맞는 우주최강 공모전은 창작자와 독자가 함께 참여하고 즐길 수 있는 축제의 장으로 준비했다"며, "재능 있는 많은 작가님의 도전과 독자분들의 뜨거운 성원을 기대한다"고 말했다.


'2025 노벨피아 우주최강 웹소설 공모전'과 관련한 자세한 내용은 노벨피아 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
