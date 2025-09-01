김운남 고양시의장, '김운남의 일' 출판기념회 북 콘서트 개최

"고양시가 기업들의 특례시가 되는길, 현장의 목소리에서 찾다"

김운남 경기 고양특례시의회 의장이 의정활동 과정에서 고양시 기업들과 만난 생생한 이야기를 담은 책 '김운남의 일'을 출판했다. 이를 기념해 오는 6일 오후 3시 킨텍스 제2전시장 3층에서 "고양특례시가 기업들의 특례시가 되는 길, 고양시에는 어떤 기업들이 일하고 있는가"라는 주제로 출판기념회 북 콘서트를 개최한다고 밝혔다.

이번 책은 고양시 곳곳에서 활약하는 40개 기업의 비즈니스 스토리텔링을 한 권에 담아낸 것이 특징이다. 기업의 도전과 성취, 그리고 지역사회와의 상생 이야기를 통해 독자들에게는 새로운 비즈니스 창출의 아이디어를, 청년들에게는 창업과 미래를 준비하는 길잡이가 될 수 있도록 기획됐다.

김운남 의장은 인사말에서 "기업이 그룹을 만들고 성과로 나타내는 보람이 있으면 좋겠다. 만약 창업을 앞둔 젊은이들이 있다면, 그들에게 선배 경영인들의 경험담이 될 것이다. 앞서서 걸어가고 있는 사람들의 이야기 속에서 자신이 잘할 수 있는 것을 찾아 '목적이 있는 삶'을 정할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

이어 "여기에 소개된 기업들은 하늘에서 떨어진 별들은 아니지만, 각자가 빛을 낼 수 있는 능력을 갖고 있다. 그 능력을 하늘에서 도와준다면, 그것이 곧 복일 것"이라고 덧붙였다.

이번 출판 기념회 북 콘서트에서는 저자인 김운남 의장이 직접 집필 과정의 뒷이야기를 들려주고, 참여 기업 대표들과의 대담을 통해 기업 현장의 목소리를 시민과 공유할 예정이다. 또한 '기업 친화적 고양특례시'의 미래 방향을 함께 논의한다.

고양특례시의회는 이번 출판과 출판 기념회를 계기로, 기업과 의회, 시민이 함께 만들어가는 지속 가능한 지역 발전의 길을 더욱 공고히 해나갈 방침이다.





