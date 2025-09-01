목포 삽진항, 국가어항 지정 첫발…정부 기본설계 반영

목포항 어선 수용능력 분산·항만 기능 재편 기대

전남 목포시가 추진해온 삽진항 국가어항 신규 지정이 가시화됐다.

목포시는 삽진항 국가어항 지정과 관련해 기본설계비 9억 원이 2026년 정부 예산안에 반영됐다고 밝혔다.

현재 목포항은 어선 접안시설 부족으로 선박 수용 능력이 이미 포화 상태다. 특히 기상특보가 발효되면 선박들이 8중 이상 겹쳐 접안하는 상황이 발생해, 화재나 재난 발생 시 대형 사고로 이어질 위험이 높다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

이번 예산 반영으로 기본설계가 추진되고 삽진항이 국가어항으로 지정·고시되면 ▲어선 수용 능력 확대 ▲안전사고 예방 ▲체계적인 항만 관리가 가능해질 전망이다. 또한 내항과 북항의 기능 재편 효과도 기대된다. 목포시는 삽진항을 통해 어선을 분산 수용하고, 내항은 여객선·카페리·마리나 등 친수공간 중심으로, 북항은 소형어선과 해경 경비함 전용부두로 특화해 항만 기능을 효율화할 계획이다.

삽진항 개발사업은 전액 국비로 진행된다. 1·2단계 사업에 약 968억 원 이상의 국비가 투입되고, 3단계 사업에서 추가 재원이 투입될 예정이다. 개발이 완료되면 총 11만 6,824㎡의 배후부지가 확보돼 어선 계류시설은 물론 냉장·냉동시설, 어구 건조·야적장, 창고 등 어업 인프라가 확충된다. 더불어 유통·관광·레저·휴게시설까지 조성해 수산업과 연계한 지역경제 활성화 거점으로 발전시킨다는 방침이다.

특히 인근 대양산단 내 수산식품 수출단지, 어묵공장, 김 산업과의 연계로 시너지 효과도 기대된다. 목포시는 삽진항 개발이 목포를 수산업을 넘어 관광·해양레저·해상교통안전 기능을 갖춘 국가어항으로 도약시키는 기점이 될 것으로 전망하고 있다.

목포시 관계자는 "삽진항은 지난해 해양수산부 예비대상항 공모 평가에서 전국 1위를 차지했다"며 "이번 정부 예산안 반영은 김원이·박지원 국회의원, 김영록 전남도지사와 함께 중앙부처와 국회를 지속적으로 설득한 끝에 얻어낸 성과"라고 말했다.

이어 "이번 예산 확보는 목포항의 과밀 문제를 해소하고, 해양관광·수산업 발전을 아우르는 국가어항으로의 첫걸음이 될 것"이라고 강조했다.





