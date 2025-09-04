[2026 수시]한밭대, 첨단학과 신설…수시 58명 모집

수시모집서 2029명 선발

첨단학과 2개 신설…우주·헬스케어

한밭대가 2026학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 95.1%인 2029명을 선발한다.

특히 2026학년도에 첨단학과 2개를 신설해 신입생을 모집한다. 우주국방첨단학과 35명, 빅데이터헬스케어융합학과 30명 등 총 75명 규모이며 이번 수시모집 인원은 58명이다.

학생들의 전공 선택권 강화를 위해 융합자율대학에서는 전체 입학정원의 25%에 해당하는 487명을 선발한다. 이번 수시모집에서는 자율전공학부(159명), 공학건설학부(161명), 정보기술학부(75명), 인문사회경상학부(76명) 등 4개 모집단위에서 총 471명을 학생부교과(일반)전형과 지역인재(교과)전형으로 선발할 예정이다.

수시모집 전형별로 학생부교과전형(지역인재 포함)에서는 총 1192명을 모집하며, 수능 최저학력기준이 적용되지 않는다. 교과 전형의 요소별 반영 비율은 교과 90%, 비교과(출결) 10%이며, 공통과목 및 일반선택과목은 국어, 영어, 수학 교과별 상위 3과목, 사회·과학 교과에서 상위 4과목을 반영한다. 진로선택 과목은 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 중 상위 3과목을 반영한다. 교과목별 성적이 등급으로 산출되지 않는 과목은 반영하지 않으며, 계열에 따라 교과군 반영비율을 차등 반영한다.

학생부종합(일반, 학석사)전형은 서류평가(학교생활기록부) 100%로 선발한다. 지역인재(종합)전형 등 일부 전형은 면접평가를 실시한다. 전형방법은 1단계 서류평가로 5배수 인원을 선발하고, 2단계에서는 1단계 서류평가 점수 70%와 면접평가 30%로 최종 합격자를 선발한다. 면접평가는 지원자 1명에 대해 면접관 2명이 학교생활기록부 기반으로 질문하는 방식이다. 1단계 합격자(면접대상자) 발표 시 면접 공통 문제를 발표한다.

학생들의 다양한 역량과 배경을 고려해 학생부종합전형에 소프트웨어인재 전형과 만학도 전형을 신설하며 전형을 다양화했다. 소프트웨어인재 전형은 모바일융합공학과(2명), 인공지능소프트웨어학과(2명), 지능미디어공학과(2명), 컴퓨터공학과(3명) 등 총 4개 학과에서 9명을 선발한다. 만학도 전형은 야간학과에서 10명을 선발한다. 전형 방법은 1단계에서 서류평가 100%로 5배수 인원을 선발한 뒤, 2단계에서 서류평가 70%와 면접 30%를 합산해 최종 합격자를 결정한다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



