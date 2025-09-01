본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주대 RISE사업단, 중국서 '글로벌 탐방 프로그램'

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.01 16:47

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주대학교 RISE사업단은 재학생들이 글로벌 산업 구조와 최신 시장 동향을 체험하고, 산업 발전의 실제 현장을 직접 확인할 수 있도록 중국에서 'RISE 글로벌 탐방 프로그램'을 운영했다. 광주대학교 제공

광주대학교 RISE사업단은 재학생들이 글로벌 산업 구조와 최신 시장 동향을 체험하고, 산업 발전의 실제 현장을 직접 확인할 수 있도록 중국에서 'RISE 글로벌 탐방 프로그램'을 운영했다. 광주대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

광주대학교 RISE사업단은 재학생들이 글로벌 산업 구조와 최신 시장 동향을 체험하고, 산업 발전의 실제 현장을 직접 확인할 수 있도록 중국에서 'RISE 글로벌 탐방 프로그램'을 운영했다고 1일 밝혔다.


지난달 20~23일 재학생 5명이 참여한 이번 탐방은 ▲국제 산업에 대한 심층적인 이해 제고 ▲광주시 9대 전략 산업 및 RISE 특성화 분야의 글로벌 동향 분석 ▲선진 기술 및 신산업 습득 등을 목표로 중국 현지 주요 기업 및 기관을 방문했다.

학생들은 알리바바 센터 견학을 비롯해 이우 한상회 및 동방병원·절강대학교 제4병원 방문, 세계 최대 규모의 이우시장 탐방을 통해 글로벌 기업의 성장 전략과 의료·산업 분야의 최신 기술 현황을 익혔다.


노선식 RISE사업단장은 "앞으로도 사업단은 학생들이 세계적인 경쟁력을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 다양한 글로벌 프로그램을 지속해서 확대해 나갈 계획이다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기