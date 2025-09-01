광주대 RISE사업단, 중국서 '글로벌 탐방 프로그램'

광주대학교 RISE사업단은 재학생들이 글로벌 산업 구조와 최신 시장 동향을 체험하고, 산업 발전의 실제 현장을 직접 확인할 수 있도록 중국에서 'RISE 글로벌 탐방 프로그램'을 운영했다. 광주대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

광주대학교 RISE사업단은 재학생들이 글로벌 산업 구조와 최신 시장 동향을 체험하고, 산업 발전의 실제 현장을 직접 확인할 수 있도록 중국에서 'RISE 글로벌 탐방 프로그램'을 운영했다고 1일 밝혔다.

지난달 20~23일 재학생 5명이 참여한 이번 탐방은 ▲국제 산업에 대한 심층적인 이해 제고 ▲광주시 9대 전략 산업 및 RISE 특성화 분야의 글로벌 동향 분석 ▲선진 기술 및 신산업 습득 등을 목표로 중국 현지 주요 기업 및 기관을 방문했다.

학생들은 알리바바 센터 견학을 비롯해 이우 한상회 및 동방병원·절강대학교 제4병원 방문, 세계 최대 규모의 이우시장 탐방을 통해 글로벌 기업의 성장 전략과 의료·산업 분야의 최신 기술 현황을 익혔다.

노선식 RISE사업단장은 "앞으로도 사업단은 학생들이 세계적인 경쟁력을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 다양한 글로벌 프로그램을 지속해서 확대해 나갈 계획이다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자



