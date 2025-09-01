본문 바로가기
[부고]김현대(전 한겨레신문 대표이사·한국사회가치연대기금 이사장)씨 별세

입력2025.09.01 14:42

▲ 김현대씨(전 한겨레신문 대표이사·한국사회가치연대기금 이사장) 별세. 박미영씨 남편상, 박태은·박시원씨 부친상=1일 오후 5시, 신촌세브란스병원 특1호실, 발인 4일 오전 8시 30분, 장지 경기도 성남 분당메모리얼파크. ☎ 02-2227-7055




