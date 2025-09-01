본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

日언론, 김정은 열차편 방중 가능성 예의주시

김민영기자

입력2025.09.01 11:02

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아사히신문 "단둥시 경비 강화"
4차례 방중 시 두번 열차로 이동

오는 3일 중국 전승절 80주년 열병식에 김정은 북한 국무위원장이 참석하기로 하면서 일본 언론이 김 위원장의 열차편 이동 여부를 예의주시하고 있다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

아사히신문은 단둥시의 경비가 강화됐다며 "김 위원장이 특별열차를 타고 통과하는 것을 염두에 둔 경계 태세로 풀이된다"고 단둥발로 1일 보도했다.

또 "30일 밤에는 역에 인접한 호텔에 경찰 차량이 정차해 관계자들이 프린터 등으로 보이는 기기를 호텔로 운반했다"며 "당일 경계에 대비한 움직임으로 보인다"고 전했다.


그러면서 단둥의 일부 호텔에서 외국인 숙박이 통제되고 있고, 통제 기간은 호텔별로 3일까지나 5일까지로 달랐다며 "북한 이외의 외국인은 숙박할 수 없다"고 반응한 호텔도 있었다고 설명했다.


다만 "김 위원장의 구체적인 방중 일정이나 교통편은 공개되지 않았다"며 "앞서 4차례 방중에서는 2번 열차를 이용해 단둥을 거쳐 베이징으로 향했다"고 했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다" 유튜버 슈카 사과 '990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 방산, 폴란드 집결… 폴란드형 K2 전차 최초 공개

퀄리티 유지하고 '이것' 낮춰…'990원 소금빵' 기획자가 말한 비결

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

긴장되는 배치 첫날…CPR로 시민 살린 경찰 실습생

툭하면 고장나는 청소기…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체

어마어마한 중국 태양광…구조조정 본격화

부동산서 주식으로 쏠리는 중국 자금…위안화 약세 우려도

새로운 이슈 보기