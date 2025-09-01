본문 바로가기
시흥 갯골생태공원 야간 체험 프로그램 '호조들과 염부들' 운영

정두환기자

입력2025.09.01 10:20

11월 16일까지 주말 가족단위 참가자 모집
일제강점기 소래염전 염부의 삶과 애환 담아

경기도 시흥시는 오는 6일부터 11월 16일까지 갯골생태공원 일원에서 가족 단위 야간 체험 행사인 '호조들과 염부들'을 운영한다.

이 프로그램은 갯골의 생태 자원과 옛 소래염전 소금창고의 역사적 가치를 융합한 체험형 관광콘텐츠다. 프로그램은 경기도의 융복합 관광콘텐츠 개발 공모 선정으로 사업비 1억5000만원을 지원받아 마련됐다.


프로그램은 6~10세 자녀를 동반한 가족단위 참가자를 모집해 주말마다 총 20회 진행된다. 일제강점기 소래염전에 일하던 가상의 인물 장만복(염부)의 삶과 애환을 담아 과거로의 시간여행을 체험할 수 있도록 구성됐다.

프로그램은 ▲오감을 깨우는 3색 체험 프로그램 ▲염판 위에서 펼쳐지는 참여형 마당극 '소금농부의 퇴근길' ▲염판에 소원등 띄우기 등으로 구성된다. 특히 경기도 문화재로 지정된 소금창고 외부에는 야간 경관조명을 설치해 이색적인 야경을 즐길 수 있도록 했다.


자세한 내용과 참여 신청은 프로그램 전용 신청 누리집을 통해 확인할 수 있다.


임병택 시흥시장은 "이번 프로그램은 주민들의 삶과 역사적 공간을 알리고 갯골생태공원을 수도권 최고의 역사·생태 관광지로 발돋움할 수 있는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 관광 콘텐츠를 개발해 시민과 방문객에게 갯골의 가치와 매력을 제공하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

