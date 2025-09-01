대구보훈청 제대군인지원센터, 위탁교육 수료식… ‘가전케어 전문가’ 새 출발

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술) 제대군인지원센터는 지난 29일 대구 동구 대구경북홈케어협동조합 홈케어창업교육기술학원에서 제대군인과 관계자 등이 참석한 가운데 '가전(에어컨) 케어마스터 전문가 양성과정' 위탁교육 수료식을 가졌다고 1일 전했다.

이 교육은 중·장기 복무 후 전역한 제대군인의 직업능력 향상과 안정적인 사회 정착을 지원하기 위해 마련됐다. 수료생들은 교육을 통해 가전케어 전문가로서 자격을 갖추게 돼 관련 분야 취업 경쟁력 또한 확보했다.

수료생 A씨는 "위탁교육을 통해 전문성을 갖추게 됐고 가전 케어 분야 취업에 대한 자신감도 생겼다"고 말했다.

대구제대군인지원센터 관계자는 "5년 이상 복무한 제대군인의 전직 지원을 위해 다양한 전문 위탁교육을 진행하고 있다"며 "자세한 교육 지원 및 상담은 제대군인지원센터 홈페이지나 전화로 안내받을 수 있다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



