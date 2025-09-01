본문 바로가기
횡성군, ㈜시안 횡성 공장 증설 투자협약 체결

이종구기자

입력2025.09.01 09:23

00분 32초 소요
FM 덕트관 생산설비 확대
19억3000만원 투자·신규고용 20명 창출

횡성군과 강원특별자치도는 1일 횡성군청에서 ㈜시안과 횡성공장 증설 투자협약을 체결했다.

횡성군청 전경.

횡성군청 전경.

이날 투자 협약식은 김명기 횡성군수, 박광용 강원특별자치도 산업국장, 염성준 ㈜시안 대표이사 등 10여 명이 참석했다.


㈜시안은 2026년까지 19억3000만원을 투자해 기존 사업장 부지에 660㎡ 규모의 공장증설에 나서며, 신규 고용 20명을 포함해 총 75명의 일자리 창출을 목표로 하고 있다.

㈜시안은 2002년 설립 이래 플라스틱 샤시 전문 생산업체로, 2013년 횡성군으로 공장을 이전했다. 특히 2015년부터 FM 4910 및 4922 난연자재 인증을 획득해 수출을 확대했으며, 이번 증설 투자로 FM 덕트관의 최대규격인 1,300mm 생산설비를 구축함으로써 품질 경쟁력을 강화와 시장점유율 확대를 도모할 계획이다.


㈜시안은 2021년 산업통상자원부 장관 표창, 2022년 중소벤처기업부 장관 표창, 2024년 국무총리 표창 수상과 '수출의 탑(백만불)' 선정으로 국내외 경쟁력을 입증해 왔다. 2025년에는 중소기업 JUMP-UP 기업으로 선정돼 지속 가능한 성장 가능성을 인정받았다.


김명기 횡성군수는 "(주)시안의 이번 투자와 일자리 창출이 지역경제에 큰 활력을 불어넣을 것으로 기대하며, 지속적인 협력과 지원을 통해 기업과 지역이 함께 성장하는 모델을 만들어가겠다"고 말했다.




횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
