[특징주]'美번스·톨레프슨법 우회수혜 기대' 세진중공업, 5%대↑

미국 '번스·톨레프슨법' 우회 방안으로 미 군함의 한국 내 건조가 기대되면서, 관련 수혜가 예상되는 세진중공업 세진중공업 075580 | 코스피 증권정보 현재가 16,090 전일대비 890 등락률 +5.86% 거래량 2,057,016 전일가 15,200 2025.09.01 09:13 기준 관련기사 [특징주]세진중공업, 군산조선소 MRO 전환 반사 수혜 기대감에 신고가[클릭 e종목]"세진중공업, 하반기 납품 급증‥매출·이익률↑"올해 주가 눈높이 가장 많이 오른 곳은 'HD현대일렉트릭' 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 상승세다.

1일 오전 9시15분 기준 세진중공업은 전 거래일보다 800원(5.26%) 상승한 1만6000원에 거래됐다.

이날 전영대 스터닝밸류 리서치 연구원은 "미국이 자국 군함을 한국에서 건조하는 방안을 검토 중인 가운데, 세진중공업이 HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 420,000 전일대비 13,500 등락률 +3.32% 거래량 116,439 전일가 406,500 2025.09.01 09:13 기준 관련기사 한신평 "HD현대重·현대미포 합병, 사업역량 결집 긍정적"[특징주]HD한국조선해양 강세…'합병' 현대미포·현중은 하락연 4%대 최저금리 주식자금 출시! 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지 전 종목 시세 보기 close 의 자회사들에 데크하우스와 가스탱크 물량을 독점 공급하고 있어 수혜가 예상된다"고 밝혔다.

'번스·톨레프슨법'은 미 군함이나 군함 선체, 주요 구성품을 해외에서 건조할 수 없다고 규정한 법이지만, 미국은 이를 우회할 수 있도록 하는 대통령 행정명령 등을 통해 자국 군함을 한국에서 건조하는 방안을 검토하고 있다.

미 해군부 관계자는 최근 방위사업청과 만나 함정 건조 및 MRO(유지·보수·정비) 협력 중요성에 대해 공감하고 구체적 협력 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



