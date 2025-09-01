빗썸, 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그'와 제휴 이벤트 진행

빗썸은카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그'와 함께 양사 고객 모두에게 다양한 혜택을 제공하는 프로모션을 오는 15일까지 진행한다고 1일 밝혔다.

먼저 이번 프로모션 기간 빗썸에 생애 최초로 가입하는 신규 회원에게는 최대 8만원 상당의 혜택을 제공한다. 빗썸에 신규 가입하고 지그재그 이벤트 페이지의 쿠폰 코드를 빗썸 앱에 등록하면, 웰컴미션을 포함한 5만 원 상당의 빗썸 원화와 지그재그에서 10원 이상 구매 시 사용 가능한 3만원 할인 쿠폰을 준다.

기존 빗썸 회원에게도 빗썸과 지그재그에서 사용할 수 있는 혜택을 지원한다. 지그재그 이벤트 페이지에서 쿠폰코드를 받아 빗썸 앱에 등록하면 최소 1000원부터 최대 5만 원 상당의 빗썸 원화가 랜덤으로 지급된다. 지그재그에서 1만원 이상 구매 시 사용 가능한 3000원 할인 쿠폰도 증정한다.

이 밖에도 지그재그 계정을 보유한 회원이라면 럭키 드롭에 응모할 수 있다. 응모권은 계정당 최초 1개가 제공되며, 이벤트 링크 공유를 통해 일 최대 5개의 응모권을 추가로 받을 수 있다. 당첨자에게는 추첨을 통해 1천만원 상당의 비트코인, 지그재그 최대 5만 포인트 등의 경품을 제공한다. 당첨된 비트코인은 빗썸 계정을 통해 수령할 수 있다. 당첨자는 이벤트 종료 후 개별 안내될 예정이다.

이벤트 참여를 위해서는 빗썸 회원가입과 고객확인(KYC), KB국민은행 계정 연동이 필수이며, 발급된 쿠폰 코드는 계정당 1회만 등록할 수 있다. 이벤트로 지급받은 빗썸 원화는 이벤트 종료 후 30일간 사용할 수 있다. 더욱 자세한 내용은 지그재그 앱 내 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

문선일 빗썸 서비스총괄은 "이번 제휴는 가상자산과 패션이라는 각기 다른 영역의 플랫폼이 만나 새로운 경험을 제공하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 다양한 라이프스타일 브랜드와의 협업을 통해, 가상자산이 일상에 즐거움을 더하는 수단으로 자리 잡을 수 있도록 할 것"이라고 말했다.





