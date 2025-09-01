李 정부 첫 예산 728조…8.1% 증액 '확장재정' [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①李정부 전면적 '확장재정' 돌입…내년 728조 '슈퍼예산' 편성

②'AI 대전환' 10.1조, R&D 35.3조…'초혁신 경제' 중점투자

③7월 생산·소비·투자 동반 상승…소매판매 29개월來 최대폭

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락

○알리바바 AI 칩 개발에 기술주 타격

○미국 개인소비지출(PCE) 가격지수 예상치 부합

■ 내년 예산 728조…확장재정 대전환 ○올해보다 8.1% ↑…확장 편성

○불필요한 지출 27조 삭감

○향후 4년 예산 증가율 5.5%로

■ AI 10.1조·R&D 35.3조 역대최대…'초혁신경제' 집중 투자 ○'2026년 예산안' 심의·의결

○AX 프로젝트 2.6조원 투입

○국방 5조 확대, 외교 0.7조 ↓

■ 소비 주도로 경기 살아나나…생산·소비·투자 5개월만에 트리플 증가 ○소매판매 전월比 2.5%↑

○29개월 만 최대폭 상승

○재고율 38개월 만 최저치

그래픽 뉴스 : 세금 깎아주는 조세지출 80조 '역대 최대'…감면율 법정한도 안으로

○전망치보다 4조원 늘어…역대 최대

○내년 실질적 씀씀이 808조원

○국세 감면율 16.1%…법정한도 0.4% 하회

the Chart : 내년 나랏빚 1400조 돌파…이자비용이 R&D 예산 추월

○GDP 대비 국가채무 비율 4년 뒤 10%포인트 ↑

○국고채 이자비용 36조 → 44조로 불어나

○내년 국가채무 1415.2조원, 29년엔 1788조원 수준

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

08:50 일본 자본지출 (YoY) (2분기)

10:45 중국 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (8월)

15:00 영국 전국주택가격지수 (YoY) (8월)

16:50 프랑스 제조업 구매관리자지수 (8월)

16:55 독일 제조업 구매관리자지수 (8월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 25℃( 0 ℃ ) ｜최고기온 : 30℃( ▼ 1 ℃)

○강수확률 오전 80%｜오후 70%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

