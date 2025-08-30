본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"인니 대통령, 中열병식 참석 후 한국·일본 방문 조율"

이민지기자

입력2025.08.30 16:31

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다음달 5일께 日서 안보협력 등 논의할 듯

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 다음달 3일 중국 베이징에서 열리는 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁(제2차 세계대전) 승리 80주년' 열병식에 참석한 뒤 한국과 일본을 방문하는 방안이 조율되고 있는 것으로 전해졌다.


프라보워 수비안토 인도네시아 대통령선거 후보. 사진=블룸버그

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령선거 후보. 사진=블룸버그

AD
원본보기 아이콘

30일 일본 교도통신에 따르면 일본 정부는 이시바 시게루 총리와 프라보워 대통령의 정상회담을 내달 5일 전후에 여는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.

프라보워 대통령이 한국과 일본 중 어느 나라를 먼저 방문할지 명확히 언급하지는 않았다.


프라보워 대통령의 일본 방문은 작년 10월 취임 이후 처음이다. 이시바 총리는 올해 1월 인도네시아에서 프라보워 대통령과 회담해 방위, 에너지 등 여러 분야에서 협력하기로 했다.


교도통신은 일본과 인도네시아 정상이 이번 회담에서 중국을 염두에 두고 안보 협력을 강화하고 법의 지배에 기초한 자유롭고 열린 국제질서의 중요성을 확인할 것으로 보인다고 전망했다. 방재 분야 인재 육성·협력도 의제가 될 가능성이 있다고 덧붙였다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성꺼 왜 이래" 했다가 "우와 미쳤다!" 혀 내두르는 반전…3km 거리서 찍은 영상 "삼성꺼 왜 이래" 했다가 "우와 미쳤다!" 혀 내두... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"세금으로 직장인 밥값 지원이 맞나"…정부 정책에 갑론을박

"아이폰, 이거 돼?"…삼성, 갤럭시 AI 기능으로 애플 도발

"상처 위장하고 죽은 척…" 美가정, 총기 난사 대비 훈련

길에서 발로 얼굴을 '퍽'…여자친구 폭행한 태권도 사범 구속

"참 할일없다"…女역도선수 복근 사진에 징계 요구 '황당 민원'

김정은 방중…"中 딜레마"와 "북·중·러 결속 우려"

"대출 막혀도 3만6000명 몰렸다"…'10억 로또' 잠실 르엘 청약 광풍

새로운 이슈 보기