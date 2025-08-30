방중 앞둔 푸틴 "중러 위협 구실로 日 군국주의 부활…공정한 다극체제 목표"

中 방문 앞두고 신화통신 인터뷰

"중러 정상회담서 주요 지역문제 논의"

중국 방문을 앞둔 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 '공정한 다극 세계질서' 구축을 강조하고 일본이 군국주의를 부활시키고 있다고 비판했다.

푸틴 대통령은 30일(현지시간) 중국 관영 신화통신에 공개된 서면 인터뷰를 통해 이같이 밝혔다.

푸틴 대통령은 "허구의 중러 위협을 구실로 일본 군국주의가 부활하고 있다"면서 독일을 포함한 유럽대륙도 재군사화 노선을 설정했다고 주장했다.

이어 "중러는 제2차 세계대전을 왜곡하고 나치주의자·군국주의자 및 그 추종자와 하수인 등을 미화하는 것을 결연히 규탄한다"면서 "중국과 소련 국민이 독일 나치주의와 일본 군국주의에 맞서 함께 싸운 경험은 영원한 가치가 있다"고 강조했다.

푸틴 대통령은 다자주의를 강조하면서 "중러는 '세계 다수'를 축으로 하는 공정하고 다극화된 세계질서를 추진하는 데 있어 공동의 목표가 있다"고 말했다. 그러면서 "중러는 유엔이 개혁을 통해 충분한 권위를 회복하는 것을 지지한다"고 말했다.

양국이 브릭스 체제에서 적극 협력 중이며 특히 "세계무역상의 차별적 제재에 반대하는 '통일전선'을 만들었다"면서 "이러한 (차별적) 제재는 브릭스 회원국과 전 세계의 사회경제 발전을 막았다"고 비판했다.

또 양국이 세계은행(WB)·국제통화기금(IMF) 개혁을 지지한다면서 "금융영역이 '세계 다수'의 근본 이익에 반하는 신식민주의 목적으로 사용되는 것을 피하는 것이 중요하다"고 전했다.

푸틴 대통령은 양국의 무역 확대에 대해 거론하면서 "중국에 대한 석유·천연가스 수출에서 러시아가 안정적으로 선두"라고 했다.

푸틴 대통령은 31일부터 이틀간 톈진에서 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석한 뒤 베이징으로 이동, 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 하고 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁(제2차 세계대전) 승전 80주년' 열병식에 참석할 예정이다.

