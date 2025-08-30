본문 바로가기
황유성 전 방첩사령관 채상병 특검 출석…'수사외압 정황' 질문에 '묵묵부답'

이정윤기자

입력2025.08.30 10:28

황유성 전 국군방첩사령관이 참고인 조사를 받기 위해 30일 서울 서초구 이명현 순직해병 특별검사팀 사무실로 출석하고 있다. 연합뉴스

황유성 전 국군방첩사령관이 참고인 조사를 받기 위해 30일 서울 서초구 이명현 순직해병 특별검사팀 사무실로 출석하고 있다. 연합뉴스

채상병 사건 외압·은폐 의혹을 수사하는 이명현 순직해병 특별검사팀이 황유성 전 국군방첩사령관을 불러 조사하고 있다.


황 전 사령관은 30일 오전 9시25분께 참고인 신분으로 특검 사무실에 출석했다.

"'VIP 격노설'을 파악했나", "수사외압 정황을 알고 있었나", "이종섭 당시 국방부 장관에게 어떤 지시를 받았느냐", "사건 초동 조사 결과 보고가 이뤄진 후 대통령실 군사보좌관과 통화한 이유가 무엇인가" 등 취재진의 질문에 답변을 하지 않았다.


황 전 사령관은 채상병 사망 사건 당시 군 정보기관인 방첩사령부를 지휘한 인물이다. 특검팀은 황 전 사령관에게 채상병 사망 사건과 관련해 보고 받거나 지시한 사항, 방첩사가 당시 파악하고 있던 사항, 이종섭 당시 국방부 장관의 지시 등에 대해 조사할 방침이다




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
