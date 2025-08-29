이현재 시장 "5차 대도시권 광역교통시행계획 반영에 최선"

하남시, 전문가 토론회 '위례신사선 하남연장' 추진전략·동력 확보

경기 하남시는 지난 28일 위례도서관 3층 위례홀에서 '위례신사선 하남연장을 위한 전문가 토론회'를 개최하고 철도 분야 전문가, 위례 주민과 함께 위례신사선 하남연장 필요성과 추진 전략을 다각도로 모색했다.

이현재 하남시장이 지난 28일 위례도서관 3층 위례홀에서 '위례신사선 하남연장을 위한 전문가 토론회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이현재 하남시장은 개회사를 통해 "위례신도시 하남주민은 광역교통대책 분담금을 부담하였는데도 불구하고 철도혜택에서 제외되어 '위례신사선 하남연장'이 반드시 필요하고, 하남연장시 서울시 주민들의 남한산성 접근이 용이해져 서울시 주민들도 교통복지 및 혜택을 누릴 수 있게 된다"며 공동생활권역인 서울시-하남시 METRO 서울권역 광역교통대책 차원의 '위례신사선 하남연장' 필요성에 대해 강조했다.

토론회는 前 대한교통학회장인 김시곤 서울과학기술대학교 교수가 좌장을 맡았으며 철도 권위자인 김동선 대진대학교 교수, 이승재 서울시립대학교 교수, 조응래 서울대학교 객원연구원(前 경기연구원 부원장), 장영수 한국민간투자학회 자문위원(前 국토교통부 광역도시철도과장)이 패널로 참석해 '위례신사선 하남연장' 추진에 필요한 열띤 토의를 펼쳤다.

전문가들은 '위례신사선 하남연장'의 상위 철도망계획 반영을 위해서는 정책 결정자 설득을 위한 기술적 논리 개발(경제성 향상)과 사업시행 효과분석이 중요하며 하남시 재정을 감안한 추진방식(광역철도) 검토, 위례신사선 본선을 추진하는 서울시와의 소통이 중요하며 철도 유치는 지자체 의지(논리), 지역 정치권의 지원, 주민의 적극적인 요구 3박자가 맞아야 가능하다는 점을 강조했다.

참석한 위례 주민들은 총 8151명의 '위례신사선 하남연장 촉구 성명서'를 하남시장에게 전달하고 위례신사선 B/C 통과방안, 성남골프장 활용방안, 대중교통분담율 향상방안 등 다양한 위례신사선 하남연장 추진방안을 전문가들에게 질의했다.

위례신도시시민연합 김광석 회장은 "위례신도시 규모상 위례신사선 1개 역사는 부족하다며, 위례신도시 하남주민은 동일한 광역교통대책 분담금을 부담하였으므로 위례신사선 하남연장을 위한 중앙정부, 서울시, 하남시의 노력이 반드시 필요하다"고 주장했다.

이현재 하남시장은 "위례신사선 하남연장은 시민들의 오랜 숙원 사업이자 교통 인프라 확충의 핵심 과제"라며 "이번 토론회를 통해 전문가 의견과 시민의 목소리를 함께 모아 국토부, 대광위, 경기도에 전달하고 제5차 대도시권 광역교통시행계획, 제2차 서울시 도시철도망구축계획(변경)에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>