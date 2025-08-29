임성화 광주 서구의회 의원 '의정지역발전 대상'

전국 최초 아동 주거빈곤 해소 지원 조례 제정

지역 발전·주민 복지 등 위해 헌신 공로 인정

광주 서구의회 임성화 의원이(광천동·유덕동·치평동·상무1동·동천동) 코리아문화스포츠저널이 28일 개최한 '2025 코리아문화예술대상&자랑스런 한국인'시상식에서 '의정지역발전 대상'을 수상했다.

2025 코리아문화예술대상&자랑스런 한국인 시상은 다양한 분야에서 지역사회 발전에 공헌한 인물들을 발굴해 시상한다.

임 의원은 지역행정 혁신과 주민 복지 증진을 위한 노력이 크며, 특히 생활안전과 지역문화 활성화에 기여한 의정활동의 공로를 주요하게 인정 받았다.

임 의원은 전국 최초 '광주광역시 서구 아동 주거 빈곤 해소를 위한 지원 조례'를 제정했다.

이를 통해 성장기에 있는 아동의 '주거환경' 중요성을 대두시켜 '아동 맞춤형 주거 정책'을 추진했고, 이는 '아동 주거환경 기준'을 제시하는 지역사회 모델이 됐다.

더불어 광주 최초 '자치경찰 사무 지원 조례'를 제정해 주민 수요에 부응하는 맞춤형 치안 서비스를 제공할 수 있는 구체적인 근거 규정을 마련했다.

임 의원은 "주민의' 안전'과 '복지'는 일상에서 영위돼야 한다는 생각에 자연스레 주민들이 생활 속에서 안전할 수 있는 정책과 문화 조성을 위한 의정활동에 집중하게 됐다. 그러한 과정 중에 이렇게 큰 상까지 받게 돼 매우 감사하다"고 소감을 전했다.

한편 임 의원은 서구지역사회보장협의체 사무국장과 서구청소년상담복지센터장을 역임한 바 있다. 제9대 서구의원으로 광주 최초 '청소년의 날 조례'와 '자치경찰 사무 지원 조례'를 제정한 바 있다. 또 서구의회 최초로 '2023년 '지방의원 매니페스토 약속 대상' 우수조례 최우수상을 받고, '2024년 상반기에는 '의정 봉사상'을 수상했다.





