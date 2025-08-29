한화엔진, 세계최초 LNG운반선용 VCR 적용엔진 생산

한화엔진 한화엔진 082740 | 코스피 증권정보 현재가 47,500 전일대비 6,650 등락률 +16.28% 거래량 6,413,458 전일가 40,850 2025.08.29 15:19 기준 관련기사 [특징주]한화엔진, 5년 만에 가동률 100% 돌파…세계최초 기술로 LNG운반선 엔진 선점DSR 무관 상품 vs 연 4%대 금리 상품… 스탁론 선택지 넓어진다[마켓 ING]코스피 쉬는 사이 뛰는 코스닥 전 종목 시세 보기 close 은 29일 경남 창원 본사에서 '가변압축기(VCR) 적용 X-DF엔진 세계 최초 생산 기념행사'를 열고, VCR 기술이 탑재된 5X72DF-2.2 엔진의 첫 출하를 공식 발표했다. X-DF엔진은 액화천연가스(LNG) 혼소가 가능한 차세대 친환경 이중연료 엔진이다.

세계최초 LNG선용 VCR 적용엔진 생산 행사사진. 한화엔진

이번에 생산된 엔진은 엔진 기술사인 윈지디(WinGD)가 10여년간의 기술 검증을 거쳐 개발한 VCR기술이 LNG운반선에 적용된 첫 사례로, 삼성중공업이 건조 중인 세계 최대 LNG 운송사업 중 하나인 카타르 프로젝트 선박에 탑재될 예정이다.

이날 행사에는 유문기 대표이사를 비롯해 장해기 삼성중공업 부사장, WinGD 관계자, 선주사, 선급 관계자 등 조선·해운업계 주요 인사들이 참석해 함께 기념했다.

VCR 기술은 운항 조건에 따라 엔진 압축비를 실시간으로 조절함으로써 연료 효율을 극대화하고, 이산화탄소 배출을 저감하는 차세대 친환경 기술이다. 특히 LNG 연료가 다 타지 않고 대기 중으로 새어나가는 메탄슬립(Methane Slip)을 기존 대비 30~50%까지 줄일 수 있어 온실가스 감축이 중요한 글로벌 해운업계에서 큰 관심을 받고 있다.

한화엔진은 이번 생산을 통해 글로벌 선주의 요구에 선제적으로 대응했으며 현재까지 약 70대, 7000억원 규모의 VCR 적용 엔진 수주를 이미 확보하는 등 시장의 높은 수요를 입증하고 있다. 이는 한화엔진이 2013년 세계 최초로 이중연료 엔진 생산 상용화에 이어 다시 한번 친환경 엔진 기술 분야에서 선도적 위상을 굳건히 한 성과다.

유문기 대표이사는 "이번 LNG선용 VCR 적용 엔진의 세계 최초 생산은 단순한 기술 구현을 넘어 조선업계의 친환경 전환을 앞당기는 이정표"라며 "앞으로도 한화엔진은 친환경 기술을 바탕으로 산업의 미래방향을 제시하고 해양환경에 실질적으로 기여하는 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>