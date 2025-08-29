본문 바로가기
네이버페이, 빌라 시세·실거래가 서비스 오픈

문채석기자

입력2025.08.29 11:15

AI 알고리즘으로 데이터 추정해 시세 산출

네이버페이(Npay) 부동산에서 빌라 시세와 실거래가, 단지 정보까지 확인할 수 있게 됐다.


네이버페이, 빌라 시세·실거래가 서비스 오픈
네이버페이는 빌라 시세·실거래가 서비스를 시작한다고 29일 밝혔다.

빌라는 아파트, 오피스텔보다 거래량이 적다. 시세 파악이 그만큼 어렵다. 이번 서비스 출시로 종합적 정보를 알 수 있게 됐다. 아파트 매물 정보와 마찬가지로 네이버 로그인 없이 이용할 수 있다.


빌라 시세는 층·호별로 AI가 추정한 시세를 제공된다. 실거래가 외에 공간·공공·금융 데이터를 연계한 알고리즘을 통해 산출한다. 신뢰도에 따라 A~D 단계로 구분해 제공한다.


건축물대장 정보를 바탕으로 빌라 사용 승인일, 세대수, 주차 공간, 엘리베이터 유무, 배정 초등학교, 개발계획 등 상세한 단지 정보도 확인할 수 있다.

네이버페이 관계자는 "그동안 정확한 빌라 시세를 확인하기 어려웠던 사용자들이 안심하고 거래하도록 서비스를 오픈했다"며 "조회한 빌라 매물에 대해 전세금반환보증에도 가입할 수 있도록 연계할 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
