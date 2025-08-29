소진공, 2025년 말레이시아 글로벌 쇼룸 참여자 모집

오는 9월12일까지

중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 '2025년 말레이시아 글로벌 쇼룸'에 참여하는 소상공인을 모집한다고 29일 밝혔다.

글로벌 쇼룸은 해외 플랫폼을 통해 글로벌 시장에 진출하는 소상공인의 오프라인 현지 진출을 돕는 사업으로, 말레이시아 쇼룸은 오는 12월 쿠알라룸푸르에서 개최될 예정이다. 쇼룸에 선정된 소상공인은 현지 팝업스토어를 통해 소비자에 직접 제품을 판매하고, 바이어상담회를 통해 B2B 거래 기회를 받는다. 팝업스토어 운영을 위해 말레이시아로 직접 가지 않고 물품만 현지로 배송하는 형태로도 참여가 가능하다.

신청 대상은 해외 플랫폼 입점 경험이 있거나 해외 수출·판매가 가능한 제품을 보유한 소상공인으로 화장품과 식품 등 K-라이프 스타일 제품을 중심으로 모집한다.

선정 규모는 총 30개사다. 말레이시아 당국이 인정하는 할랄 인증을 보유한 기업은 평가 우대해 선정한다. 사업 신청은 오는 9월 12일까지 소상공인24 공식 누리집에서 가능하며, 접수 마감 후에는 추가 접수가 불가능하다. 자세한 내용은 소상공인시장진흥공단 누리집과 모집 공고문을 통해 확인할 수 있다.

박성효 소진공 이사장은 "글로벌 쇼룸은 국내 소상공인의 우수한 제품을 해외에 알리고 수출 기회를 확대하는 발판이 될 것"이라며 "현지 시장 분석과 바이어 매칭 등 종합적인 지원을 통해 글로벌 진출을 희망하는 소상공인이 실질적으로 도움을 받을 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"라고 말했다.





