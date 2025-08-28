금은방서 3천만원 귀금속 절도…고교생 2명 검거

광주 서부경찰서는 28일 손님을 가장해 금은방에서 귀금속을 훔친 혐의(특수절도)로 10대 A군 등 2명을 붙잡았다고 밝혔다.

이들은 전날 오후 2시 30분께 광주 서구 화정동 한 금은방에서 금목걸이와 금팔찌 등 3,000여만원 상당 귀금속을 훔친 혐의를 받고 있다. 고교생인 이들은 손님 행세를 하며 들어가 A군이 물건을 착용해보다 업주 감시가 소홀한 틈에 달아난 것으로 조사됐다.

업주 신고를 받고 출동한 경찰은 금은방 인근 길에서 이들을 차례로 현행범 체포했다. 경찰은 훔친 귀금속을 모두 회수했다고 설명했다.

A군은 경찰 조사에서 "생활비 마련을 위해 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 미성년자인 점을 고려해 보호자에게 인계하고 조사를 이어가고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



