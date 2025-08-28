본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

금은방서 3천만원 귀금속 절도…고교생 2명 검거

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.28 11:44

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 서부경찰서는 28일 손님을 가장해 금은방에서 귀금속을 훔친 혐의(특수절도)로 10대 A군 등 2명을 붙잡았다고 밝혔다.

광주 서부경찰서.

광주 서부경찰서.

AD
원본보기 아이콘

이들은 전날 오후 2시 30분께 광주 서구 화정동 한 금은방에서 금목걸이와 금팔찌 등 3,000여만원 상당 귀금속을 훔친 혐의를 받고 있다. 고교생인 이들은 손님 행세를 하며 들어가 A군이 물건을 착용해보다 업주 감시가 소홀한 틈에 달아난 것으로 조사됐다.


업주 신고를 받고 출동한 경찰은 금은방 인근 길에서 이들을 차례로 현행범 체포했다. 경찰은 훔친 귀금속을 모두 회수했다고 설명했다.

A군은 경찰 조사에서 "생활비 마련을 위해 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 미성년자인 점을 고려해 보호자에게 인계하고 조사를 이어가고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억'

칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…로봇 개, '아갓탤' 장악

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

'빵에 관하여' 글 올린 이진숙 "저급한 정치선동…직원 위해 구입"

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

트럼프 압박에…멕시코도 '對中 관세 인상' 검토

새로운 이슈 보기