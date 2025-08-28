"독감 발생 상황 한눈에"…내달부터 온라인 현황판 '플루온' 운영

질병청, 매주 목요일 주간 인플루엔자 현황 공유

질병관리청은 인플루엔자(독감) 유행 정보를 모든 국민이 쉽게 확인할 수 있도록 다음 달 1일부터 감시 정보 통합 온라인 현황판인 '플루온(FluON)'을 운영한다고 28일 밝혔다.

인플루엔자 온라인 현황판 '플루온(FluON)'의 주요 발생 현황 화면. 질병관리청

인플루엔자는 매년 동절기에 유행하는 주요 호흡기 감염병으로, 질병청은 인플루엔자 발생 추이를 파악하고 조기 대응하기 위해 인플루엔자 의사환자(ILI), 입원환자, 바이러스 검출률 등 다양한 표본감시체계를 운영해 왔다. 하지만 각 감시정보가 분산돼 있어 종합적인 파악에 시간이 소요되고 인쇄물 형식으로 배포돼 정보 접근성에 한계가 있었다.

새로 구축된 플루온에는 외래·입원 환자 수, 병원체 등 인플루엔자 발생 추이를 알 수 있는 6개 주요 감시지표와 예방접종률 정보가 담겼으며, 대표 화면인 '주요 발생 현황'에서 인플루엔자 의사환자 분율 등의 주요 수치와 최근 4주간의 변화추이를 한눈에 확인할 수 있다.

또 주요 발생 현황에서 각 항목의 '더보기'를 통해 지표에 대한 절기별, 주차별, 연령대별 현황을 원하는 조건으로 선택해 비교할 수 있고, 과거 데이터는 2017~2018절기부터 찾아볼 수 있다.

질병청은 현재 플루온을 시범 운영하고 있으며, 오는 9월1일부터 본격 운영해 매주 목요일마다 직전 주차의 인플루엔자 현황을 제공할 예정이다.

임승관 질병청장은 "플루온을 통해 의료기관은 인플루엔자 진단과 치료에 도움이 될 정보를 더 편리하게 전달받고, 국민들은 인플루엔자 예방 수칙을 더 능동적으로 실천할 수 있을 것"이라고 전했다.





조인경 기자



