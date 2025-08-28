"비수기에도 날았다"…무신사, 분기 기준 사상 최대 실적

매출·영업이익·당기순이익, 2분기 기준 최대 실적

패션·뷰티 등 카테고리 고르게 주목

온·오프라인 '옴니채널' 전략 효과

무신사가 올해 2분기 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장세를 보이며 분기 기준 최대 실적을 기록했다. 패션·뷰티·라이프스타일 등 주요 카테고리가 안정적인 성장세를 보인 가운데, 온라인과 오프라인에서의 고루 경쟁력을 강화하는 '옴니채널' 전략이 주효했던 것으로 풀이된다.

28일 무신사에 따르면 올해 2분기 매출은 약 3777억원으로 전년 동기 대비 30.7% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 413억원으로 지난해 같은 기간과 비교해 22.6% 늘었다. 당기순이익도 408억원으로 전년 동기 대비 5배 이상(462.8%) 증가했다. 세 지표 모두 2분기 기준 역대 최고치다.

올해 상반기 기준 매출은 6705억원으로 전년 동기 대비 22.1% 증가했다. 영업이익은 589억원으로 전년 대비 23% 늘었다. 당기순이익은 상환전환우선주(RCPS)를 부채로 인식하는 회계정책 변경의 영향으로 372억원을 기록했다. 해당 영향을 제외할 경우 상반기 당기순이익은 800억원에 달한다.

전반적인 소비 침체 상황이 이어지고 있지만, 패션·뷰티·라이프스타일 등 카테고리가 고르게 주목받으면서 안정적인 성장세를 보인 것으로 풀이된다. 온라인에서는 지난 6월 열린 29CM의 '이구위크'와 무신사의 '무진장 여름 블랙프라이데이' 프로모션 행사가 여름 비수기에도 합산 3400억원 이상의 판매액을 기록했다.

오프라인 부문의 확장세도 주효했다. 무신사는 올해 2분기 ▲무신사 스탠다드 트리플 스트리트 송도점(4월) ▲무신사 스탠다드 갤러리아 타임월드점(5월) ▲무신사 스탠다드 신세계 프리미엄아울렛 시흥점(6월) ▲이구홈 성수(6월) 등 신규 매장을 순차적으로 선보이며 매장을 확장하는 데에 주력했다. 그 결과 상반기 오프라인 매장에서의 판매액은 1000억원을 넘겼다고 회사 측은 설명했다.

무신사는 하반기에도 오프라인 거점을 확대할 계획이다. 앞서 이달 초 서울 강남 지역에 편집숍 '무신사 스토어 강남'을 선보인 데 이어 올해 연말과 내년 초에는 서울 용산, 성수에 대형 편집숍인 '무신사 메가스토어'도 새롭게 오픈할 예정이다.

해외 시장 공략도 본격화한다. 무신사는 최근 중국 최대 스포츠웨어 그룹 안타 스포츠와의 합작법인(JV) 설립을 마무리했다. 향후 현지에서 무신사 스탠다드와 무신사 스토어의 온·오프라인 사업을 주도할 예정이다. 합작법인의 공식 명칭은 '무신사상해 상무유한책임공사(MUSINSA SHANGHAI)'다. 당국의 최종 거래 승인 절차는 3분기 내에 마무리될 예정이다.

박준모 무신사 대표는 "지난 4월 비상경영에 돌입한 이후 조직 전반의 비효율을 제거하고 온·오프라인에서 발 빠르게 경쟁력을 키워나가는 데에 주력한 결과가 2분기에 고른 성장세로 입증되어 나타났다"며 "남아 있는 하반기에도 대외 불확실성이 여전할 것으로 예상되지만 글로벌, 뷰티, 라이프스타일, 리커머스 등 성장 사업 부문에서 예정된 투자를 차질 없이 진행하여 시장 상황에 유연하게 대응할 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



