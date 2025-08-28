본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

'대전국민안전체험관' 490억원 투입 2028년 개관

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.28 09:40

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유성구 유성도서관 부지에 건립

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시가 총 490억 원을 투입해 연면적 6000㎡ 규모의 '대전국민안전체험관'을 오는 2026년 하반기에 착공해 2028년 개관한다.


시는 지난 22일 열린 '대전국민안전체험관 건립사업' 설계 공모 심사위원회에서 휴안건축사사무소(대표 강기수)의 작품을 당선작으로 최종 확정했다.

체험관은 최근 다양화·대형화되고 있는 재난재해에 능동적으로 대응하고 시민들의 안전 의식을 높이기 위해 추진되는 사업이다.


유성구 가정동 유성도서관 부지 약 2만 9000㎡ 규모의 부지에 조성되며, 지하 1층과 지상 3층 규모로 건립된다. 건물은 문화 및 집회 시설로 분류되며, 내부에는 7개 체험존과 11개 체험실, 총 35개 체험 프로그램이 운영될 예정이다.


지진·화재·교통·생활안전 등 다양한 재난 상황을 가상 체험할 수 있어, 어린이와 청소년은 물론 성인까지 참여할 수 있는 종합 안전교육 공간으로 활용될 계획이다.

시는 앞으로 당선작을 토대로 오는 9월부터 2026년 6월까지 기본 및 실시설계를 마무리한 뒤, 2026년 하반기에 착공할 예정이다. 사업은 2028년 완공을 목표로 진행된다.


대전시 건설관리본부 관계자는 "대전국민안전체험관은 기획 단계부터 디자인을 고려해 추진하는 사업으로, 완공되면 대전의 새로운 랜드마크로 자리 잡아 도시 브랜드 가치 향상에도 기여할 것"이라며 "시민들이 안전을 배우고 체험하는 전국 최고 수준의 공간이 될 수 있도록 사업을 철저히 추진하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…춤추는 로봇 개, '아갓탤' 장악

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

2시간 거리가 2분으로…높이 625m 세계 최고 다리 개통에 들뜬 中

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

엔비디아 젠슨황 "中 70兆 기회…'H20칩' 일부 조기 승인"

새로운 이슈 보기