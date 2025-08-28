본문 바로가기
진병영 함양군수, '군민과의 소통' 주민 분들의 소중한 목소리 청취

영남취재본부 최순경기자

입력2025.08.28 09:40

현장에서 답 찾는 '찾아가는 마을 간담회'

진병영 경남 함양군수가 군민과의 소통을 강화하기 위해 마천면, 휴천면, 유림면, 수동면을 차례로 방문하여 '찾아가는 마을 간담회'를 진행했다.


28일 함양군에 따르면 진 군수는 이번 간담회에서 폭염 속 무더위 쉼터를 직접 점검하고, 특별재난지역 선포에 따른 지원 대책을 설명하는 등 주민들과 더욱 가까운 곳에서 생활 속 불편 사항을 꼼꼼히 살폈다고 밝혔다.

함양군 현장에서 답 찾는 '찾아가는 마을 간담회' 현장.

마천면 간담회에서 주민들은 집중호우 시 침수 위험이 큰 농경지 배수로 개선과 산사태 위험지 정비를 요청했으며, 일부 마을은 농로 확장 및 도로 보강 등 교통 불편 해소를 건의했다.

휴천면 간담회에서 일부 지역 주민들은 식수난을 호소하며 상수도 기반 확충을 요청했고, 마을회관 및 경로당 환경 개선에 대한 건의도 이어졌다.


수동면 간담회에서는 노후 상수도 교체, 하수도 정비, 생활 쓰레기 처리시설 개선 등에 대한 의견을 청취하고 경로당 환경 개선과 마을 간 교통망 강화 방안도 주민들과 함께 논의했다.


마지막으로 지난 26일 열린 유림면 간담회에서는 마을 배수로 정비 및 수해 예방 공사 등의 필요성이 제기되며, 향후 현장 조사를 거쳐 개선 작업이 이뤄질 전망이다.

진병영 군수는 "주민 한 분 한 분의 소중한 목소리에 함양군 발전의 답이 있다고 생각한다"면서 "간담회를 통해 수렴한 의견을 군정에 적극적으로 반영해 군민들이 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
