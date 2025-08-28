맘스터치, 순살치킨 신제품 '와우순살' 5종 출시

100% 국내산 닭가슴살

칠리콘, 골든갈릭, 특제간장 소스 등 사용

텐더라이징 공법으로 부드럽게

맘스터치는 100% 국내산 닭가슴살을 사용한 순살치킨 신제품 '와우순살' 5종을 출시한다고 28일 밝혔다.

신제품 와우순살은 '칠리콘와우순살', '골든갈릭와우순살', '특제간장와우순살', '후라이드와우순살', '핫치즈와우순살' 총 5종 라인업으로 구성됐다. 맘스터치만의 노하우로 개발한 국내산 100% 닭가슴살 순살치킨에 다양한 소스와 토핑을 더했다. 닭가슴살에는 텐더라이징 공법을 적용해 부드럽고 촉촉한 식감을 구현하고, 매콤한 케이준 염지를 더해 기름기는 줄이고 감칠맛은 더했다.

맘스터치 '와우순살' 5종 포스터. 맘스터치

신제품 와우순살은 1~2인용 레귤러 사이즈와 케이준양념감자, 치킨무가 포함된 2~3인용 맥스 사이즈 2가지로 판매된다. 28일부터 전국 맘스터치 매장에서 만나볼 수 있다.

맘스터치는 이번 와우순살 출시를 기념해 '와우순살세트' 3종 한정 판매 프로모션을 진행한다. 와우순살세트 3종은 '와우순살싱글세트', '와우순살커플세트', '와우순살비프커플세트'로 구성돼 신제품 와우순살 치킨과 와우스모크디럭스버거, 에드워드 리 비프버거 등 인기 제품을 함께 맛볼 수 있다. 해당 세트 구매 고객에게는 르세라핌 네컷사진 1종을 증정하며, 네컷사진 재고 소진 시 해당 매장의 와우순살세트 판매는 조기 종료된다.

맘스터치는 이와 함께 코미디언 김원훈과 함께한 신제품 '칠리콘와우순살' 광고 영상을 공개할 예정이다. 광고를 통해 온라인 채널을 중심으로 젊은 소비자들과의 접점을 확대하고, 출시 초반 화제성과 구매 전환을 끌어낸다는 계획이다.

맘스터치 관계자는 "시그니처 닭다리살 순살치킨인 '빅싸이순살' 시리즈의 성공 경험을 바탕으로, 다양한 고객 취향과 수요에 부응하기 위해 100% 국내산 닭가슴살 치킨 라인업을 선보이게 됐다"며 "맘스터치만의 치킨 노하우로 선보이는 이번 '와우순살'이 닭가슴살 마니아뿐만 아니라 새로운 스타일의 치킨을 경험하고 싶은 고객들의 입맛을 사로잡을 것"이라고 말했다.





한예주 기자



