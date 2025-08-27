본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시교육청, 학교부지 활용해 '안전 통학로' 조성

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.27 17:27

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주시교육청이 학교 부지를 활용한 통학로 조성사업을 추진한다고 27일 밝혔다.


시교육청은 오는 10월부터 4개 초등학교와 1개 중학교 등 5개 학교를 대상으로 사업을 시작한다. 대상 학교는 학생 통학로가 없거나 환경이 열악해 민원이 많았던 곳으로, 학교는 부지를 제공하고 지자체는 보도와 교통시설을 설치·관리한다.

광주양산초, 광주문화초, 송우초·광산중, 광주양동초 일대 통학로 조성 구간. 광주시교육청 제공

광주양산초, 광주문화초, 송우초·광산중, 광주양동초 일대 통학로 조성 구간. 광주시교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

먼저 광주시와 협력해 광주문화초등학교와 광주양산초등학교에 폭 2ｍ 규모의 보도와 안전 펜스를 설치한다. 광주양산초에는 과속방지턱을 활용한 고원식 횡단보도도 마련된다.

내년 1월까지는 광산구와 함께 지난해 선정된 '우산동 뉴빌리지 사업'의 하나로 송우초등학교와 광산중학교 일대 통학로를 조성한다. 광산중과 송우초 남쪽의 협소한 통학로를 확장하고, 송우초 동편에는 보도를 신설한다.


내년 8월까지는 서구와 함께 양동초등학교 정문 앞 진입도로를 포장하고, 보도와 고원식 횡단보도, 안전 펜스 등 교통시설을 구축한다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로 "분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"피부에 착 붙이면 살이 쑥"…마이크로니들 열풍 예고

"소아의료 공백 해소 위해 전담 법·부처 필요"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

이 한장의 사진에 담긴 악연…국힘 지형이 요동친다

거래 뜸한데…5% 은행 이자보다 낫네

새로운 이슈 보기