이천여성새로일하기센터 '중장년 여성 취·창업 페스티벌' 개최

정두환기자

입력2025.08.27 15:57

내달 3일 이천 어린이도서관서
18개 기업 현장 채용 면접 실시

경기도 이천시 이천여성새로일하기센터는 다음달 3일 이천 어린이도서관 어울림터와 여성회관 앞 야외공간에서 '중장년 여성 취·창업 페스티벌'을 개최한다.

이천여성새로일하기센터 '중장년 여성 취·창업 페스티벌' 개최
행사에서는 이천 지역 18개 기업이 참가해 현장 채용 면접을 실시하고 10개 창업관을 마련해 참가자들에게 다양한 취업 및 창업 정보를 제공한다.


행사에서는 창업 여성이 직접 제작한 스톤캔들, 수제청, 도자기, 도자인형 및 소품, 이천쌀빵, 페브릭 가방, 유기농 쿠키, 양모펠트 등 다양한 제품을 만나볼 수 있는 플리마켓도 열린다.

이천시에 거주하는 여성이라면 누구나 참여할 수 있다. 구직 희망자는 당일 현장 접수를 통해 채용 면접에 참여하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

