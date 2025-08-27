부산고·주례여고, 교육부 자율형 공립고 2.0 최종 선정

해양·문화예술 특화 교육… 지역 전략산업 맞춤형 인재 양성

부산고등학교와 주례여자고등학교가 교육부 '자율형 공립고 2.0'(자공고 2.0) 신규 지정 학교로 최종 선정됐다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 27일 "부산고와 주례여고가 교육부 심사에서 우수한 평가를 받으며 자공고 2.0 학교로 지정됐다"고 전했다.

자공고 2.0은 지방 소멸 위기에 대응하기 위해 지역 교육 활성화와 정주 여건 개선을 목표로 추진되는 사업이다. 지난해에는 기장군 부산장안고와 서부산권 경남고가 먼저 지정됐다.

이번 선정에는 전국 39개교가 지원해, 교육부는 서류와 현장평가 등 심사를 거쳐 최종 25개교를 뽑았다. 부산고와 주례여고는 준비성과 차별화된 교육 모델에서 높은 점수를 받은 것으로 전해졌다.

부산고는 국가 해양수도 전략과 해양수산부 이전 정책에 발맞춰 '해양·생태·AI 융합 교육과정'을 구축했다. 해양 AI 융합과정과 기후환경리더 과정을 운영하며 한국해양대·부경대, 동구청, 총동창회와 협력 체계를 마련했다. 시교육청은 부산고가 전국 평가에서 '특출난 준비도'를 인정받았다고 설명했다.

주례여고는 '문화예술·디지털콘텐츠 융합 교육과정'을 중심으로 K-콘텐츠 산업을 이끌 인재 육성에 나선다. 동서대, 사상구청, BNK부산은행조은극장 등 지역 문화·산업계와 협약을 맺고 교육 기반을 다졌다.

김석준 교육감은 "이번 지정은 부산 교육이 미래로 도약하는 중대한 전환점"이라며 "부산고와 주례여고가 각각 해양수도와 문화예술도시 전략에 맞춘 교육 모델을 성공적으로 안착시켜 지역 균형 발전과 국가 전략산업에 기여할 것"이라고 말했다.

부산시교육청은 두 학교의 운영 성과를 토대로 지역사회·산업계와 연계한 혁신 교육을 확대하고 청소년들이 지역에 뿌리내리면서 글로벌 무대에서도 활약할 수 있도록 지원한다는 방침이다.





