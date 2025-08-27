무신사, 中 시장 진출…안타스포츠와 손잡고 법인 설립

무신사 법인 지분 60%…최대주주 지위 확보

무신사 스탠다드, 무신사 스토어 온·오프라인 사업 주도

무신사가 중국 최대 규모의 글로벌 스포츠웨어 기업인 '안타 스포츠'와 손잡고 본격적으로 중국 시장 공략에 나선다고 27일 밝혔다.

무신사와 안타 스포츠는 중국 현지에 합작법인 '무신사 차이나'를 설립하고 공동 투자를 단행한다. 이번 거래는 현지 규제 당국의 승인 절차를 거쳐 오는 9월 말까지 완료될 예정이다.

무신사는 합작법인 지분 60%를 보유하며 최대 주주 지위를 갖는다. 안타스포츠는 나머지 40% 지분을 보유한다. 무신사 차이나는 중국 시장 내에서 무신사 스탠다드와 무신사 스토어 온·오프라인 사업을 주도할 예정이며, 안타 스포츠는 합작 법인 이사회를 통해 전략적·재무적 관리 역할도 수행한다.

이번 파트너십은 중국 시장에서 영향력을 확대하고자 하는 무신사와 안타 스포츠의 니즈가 맞아떨어져 추진된 것이다. 무신사는 입점 브랜드 1만여 개를 보유한 국내 최대 패션 플랫폼으로 한국의 유망한 디자이너 패션 브랜드의 중국 현지 진출을 적극적으로 지원할 계획이다.

안타 스포츠는 중국에서 '멀티 브랜드' 전략을 성공적으로 실행 중인 현지 최대 규모의 스포츠웨어 그룹이다. 스포츠웨어, 애슬레저, 라이프스타일 등 다양한 브랜드 포트폴리오를 전개하며 쌓은 전문성을 바탕으로 프리미엄과 대중 시장을 폭넓게 아우르는 것이 강점이다. 이번 투자를 통해 스포츠웨어와 패션의 융합을 한층 더 활용하는 한편, 세분되고 빠르게 변화하는 젊은 소비자들의 수요를 충족시킬 기회가 될 것으로 전망된다.

우융화안타 스포츠 대표는 "스포츠웨어 산업에서 안타 스포츠가 보여온 브랜드와 리테일 결합 역량, 전체 스포츠웨어 산업에 걸친 가치사슬 전문성을 바탕으로 무신사 스토어와 무신사 스탠다드를 중국 시장에서 성공적으로 선보이고, 스타일에 민감한 젊은 세대를 위해 차별화된 상품을 제공할 수 있도록 전폭적으로 지원할 것"이라고 말했다.

박준모 무신사 대표는 "이번 협력을 통해 무신사의 패션 산업 경험과 안타 스포츠의 강력한 브랜드 관리 역량이 결합하여 중국 소비자들에게 다양한 유통 채널과 브랜드 경험을 선사할 것으로 기대한다"며 "활력 넘치는 중국 시장에서 젊은 소비자들을 대상으로 관심을 끌어낼 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>