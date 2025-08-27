'청소년 안전'… 세종시, 학교주변 유해광고물 정리 추진

초등학교 55곳 주변, 불법 유해광고물 대상

세종시는 개학기를 맞아 내달 26일까지 초등학교 55곳 주변을 중심으로 불법 유해 광고물 집중 정비를 추진한다고 27일 밝혔다.

청소년들의 안전한 통학환경을 조성하기 위해서다. 정비 대상은 교통과 보행에 방해가 되는 현수막, 입간판, 풍선형 입간판(에어라이트) 등 불법 유동 광고물과 선정적인 유해 광고물이다.

특히 어린이 보호구역 내에 설치된 정당 현수막에 대해서도 설치기준 준수, 과격한 문구 사용 자제 등을 지역 정당에 요청해 쾌적한 통학환경을 조성할 계획이다. 점검 결과 위법한 사례가 적발될 경우 관련 법령에 따라 시정명령, 과태료 및 이행강제금 부과 등 엄정한 행정처분을 실시할 예정이다.

이두희 도시주택국장은 "신학기를 맞아 불법 유해 광고물을 철저히 정비해 깨끗하고 안전한 통학 환경을 조성할 계획"이라고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





