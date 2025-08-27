본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

장흥군, 늦더위 속 재가의료급여 안전망 강화

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.08.27 11:52

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남 장흥군이 늦더위 속 재가 의료급여 수급자를 대상으로 건강 안전망 점검에 나섰다고 27일 밝혔다.

장흥군이 재가의료급여 수급 가정을 방문해 물품을 전달하고 있다. 장흥군 제공

장흥군이 재가의료급여 수급 가정을 방문해 물품을 전달하고 있다. 장흥군 제공

AD
원본보기 아이콘

군은 선풍기, 이불 세트 등 냉방 용품을 지원하고 간호사 면허를 가진 의료급여 관리사와 복지 담당자가 직접 가정을 방문했다. 생활환경을 살피고 건강 상태를 확인하는 등 현장 밀착형 복지서비스를 제공했다.


의료급여제도는 생활이 어려운 이웃에게 필요한 의료서비스를 지원하는 공공의료 보장제도다. 재가 의료급여사업은 장기 입원자가 퇴원 뒤 사회 적응을 할 수 있도록 돕는다.

군 관계자는 "무더위 속 건강을 지키는 것이 중요한 시기다"며 "작은 위로와 안심이 되길 바란다. 앞으로도 세심한 재가 의료급여 안전망 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이재용 회장도 입었대" 입소문에 매출 4배 껑충…해외브랜드 韓 '직진출 러시' "이재용 회장도 입었대" 입소문에 매출 4배 껑충…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기