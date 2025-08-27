서울시교육청, 학교 행정 '10분' 만에 습득…'SETI 마이크로러닝' 운영

신규 교육공무직원 등 3만4000여명 대상

203개 실무 과정, PC·모바일 언제 어디서나 10분 완성

서울특별시교육청 산하 서울시교육청교육연수원(서울교육연수원)이 다음 달 1일부터 학교 행정 실무를 10분 안에 핵심만 익히는 'SETI 마이크로러닝'을 운영한다고 27일 밝혔다. 학교 행정 업무 적응을 위한 맞춤형 콘텐츠 학습으로, 짧은 시간 안에 핵심적인 내용을 집중적으로 배울 수 있도록 하겠다는 취지에서다.

서울교육연수원은 복잡한 행정 업무 부담을 줄이고, 신규 임용 단계에서의 현장 적응력을 높이기 위해 이 같은 맞춤형 학습 콘텐츠를 마련했다.

이번 마이크로러닝은 신규 교육공무직원, 신규 급여 담당자, 초임 행정실장 등 현장에서 즉시 활용할 수 있는 절차와 서식, 예시 화면을 포함해 실무 중심으로 구성됐다.

교육 대상은 서울시교육청 소속 교육공무직원 2만 5000여명, 일반직공무원 7100여명, 사립학교 행정직원 1900여명 총 3만4000여명이다. 별도 신청 없이 서울시교육청교육연수원 누리집에서 자유롭게 수강할 수 있으며 학습 시간도 공식적으로 인정된다.

콘텐츠는 공사계약, 급여·보수, 학교 회계, 공유재산, 공문서 등 필수 행정 분야를 아우르는 203개 과정으로 세분화됐다.

강의는 모두 10분 내외로 제작돼 짧은 시간에도 집중 학습이 가능하며, PC와 모바일을 통해 원하는 주제를 반복 수강할 수 있어 학습 효율성을 극대화했다.

서울교육연수원은 학습 접근성과 실용성을 강화하기 위해 다양한 플랫폼도 함께 운영한다. 현장 노하우형 동영상 '유튜브 직무콕'(64편), AI·트렌드·역사 등 외부 콘텐츠 약 1만편을 제공하는 'SETI 인사이트' 등이 대표적이다. 이를 통해 학습자는 필요할 때 적합한 형태의 학습을 선택할 수 있다.

특히 마이크로러닝의 장점은 대상자별 상황에 맞춰 필요한 콘텐츠를 선택적으로 수강할 수 있다는 점이다.

신규 직원은 공문서 작성 기초와 업무포털 활용을, 신규 급여 담당자는 4대 보험과 연말정산 실무를, 초임 행정실장은 공사계약과 나라장터 실습을 중점적으로 학습할 수 있다.

이러한 맞춤형 학습은 실무 역량을 신속히 강화해 학교 현장 지원 효과를 높일 것으로 기대된다.

정근식 서울시교육감은 "학교 현장에서 처음 행정업무를 맡는 직원들이 느끼는 막막함과 부담을 덜어주는 것이 이번 사업의 핵심"이라며 "9월에 근무를 시작하는 470여명의 신규 교육공무직원들이 빠르게 실무에 적응하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





