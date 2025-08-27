본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산도시공사-대한적십자사, ‘생명나눔단체 협약’ 체결

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.27 10:40

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

혈액 수급난 극복·나눔 문화 확산 앞장

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 26일 대한적십자사 부산혈액원과 '생명나눔단체 협약'을 맺고 정기 헌혈 캠페인에 나선다고 전했.


이 협약은 혈액 수급난이 지속되는 상황에서 안정적 혈액 공급을 돕고 지역사회 전반에 나눔 문화를 확산하기 위해 추진됐다.

두 기관은 ▲정기 단체 헌혈 행사 ▲임직원 자발적 헌혈 독려 ▲공동 홍보 캠페인 등 다양한 협력 활동을 추진할 계획이다.


최인규 대한적십자사 부산혈액원 원장은 "부산의 대표 공공기관인 부산도시공사와 함께 생명 나눔에 동참하게 돼 뜻깊다"며 "지속적인 협력 관계를 이어가겠다"고 말했다.


신창호 부산도시공사 사장도 "헌혈은 소중한 생명을 살리는 가장 값진 나눔"이라며 "이번 협약을 계기로 사내 헌혈 문화를 확산시키고 지역사회의 안정적인 혈액 공급에 힘쓰겠다"고 강조했다.

부산도시공사가 대한적십자사와 ‘생명나눔단체 협약’을 체결하고 있다.

부산도시공사가 대한적십자사와 ‘생명나눔단체 협약’을 체결하고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

도시 삼킨 거대한 먼지 폭풍…美 애리조나 정전·결항 잇따라

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

새로운 이슈 보기