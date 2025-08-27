"위안화 배당금 인출" 거주자 외화예금, 석 달 만에 감소

한은, 7월 중 거주자 외화예금 동향 발표

위안화예금·기업예금 중심 12.9억달러↓

거주자 외화예금이 석 달 만에 줄었다. 위안화 배당금 인출과 연기금의 달러 해외투자집행 등이 이뤄진 결과다.

한국은행이 27일 발표한 '2025년 7월 중 거주자 외화예금 동향'에 따르면 지난달 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금은 1051억5000만달러로 전월 말 대비 12억9000만달러 감소했다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등의 국내 외화예금을 포함한다. 거주자 외화예금은 올해 2월 감소 전환한 후 3개월 연속 줄어들다가 5, 6월 반등했으나 7월 재차 줄었다.

통화별로 보면 위안화예금이 11억9000만달러로 전월 말 대비 8억9000만달러 큰 폭 감소했다. 한은 관계자는 "위안화예금은 일부 기업이 해외법인으로부터 수취한 배당금을 인출한 영향, 경상거래 대금 지급 영향 등으로 줄었다"고 말했다. 가장 비중이 큰 달러화 예금은 887억2000만달러로 전월 말 대비 4억2000만달러 줄었다. 유로화 예금은 50억7000만달러로 1억4000만달러 감소했다. 달러화예금은 연기금의 해외투자집행, 유로화 예금은 일부 기업의 경상거래 대금 지급 등으로 줄었다는 설명이다.

주체별로는 기업예금이 12억5000만달러 줄어 904억2000만달러를 기록했다. 개인예금은 147억3000만달러로 4000만달러 감소했다. 은행별로는 국내은행 예금 잔액이 892억9000만달러로 26억9000만달러 줄었다. 외은 지점은 158억6000만달러로 14억달러 증가했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



