코빗, 로한2 글로벌과 크로쓰 에어드랍 이벤트 실시

코빗은 오픈 블록체인 게임 플랫폼 크로쓰의 MMORPG '로한2 글로벌'과 함께 크로쓰(CROSS) 에어드랍 이벤트를 다음달 2일까지 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 이벤트는 신한은행 계좌를 연동하고 마케팅 수신에 동의한 회원을 대상으로 하며, 이벤트 세부 조건을 달성한 이용자에게 CROSS를 지급하는 방식으로 진행된다.

우선, 이벤트 기간 동안 150 CROSS 이상 거래한 회원 중 100명을 추첨하여 100 CROSS를 지급한다.

'CROSS 거래 왕중왕전' 이벤트도 진행된다. 이벤트 기간 동안 CROSS를 1000만원 이상 거래한 회원 대상으로 거래금액 규모에 따라 총 9만 CROSS를 지급한다.

이정우 코빗 CTO는 "크로쓰의 로한2 글로벌과 함께 다양한 혜택을 제공하고자 이번 에어드랍 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 서비스와 혜택을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



