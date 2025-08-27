BISTEP, 2026년도 R＆D 예산 배분·조정 기술전문위원회 개최

지역 연구개발 투자 효율성 강화 나서

부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)이 25∼26일 부산시티호텔에서 '2026년도 부산연구개발사업 예산 배분·조정 기술전문위원회'를 열었다.

BISTEP이 2026년도 R&D 예산 배분·조정 기술전문위원회를 개최하고 있다. BISTEP 제공 AD 원본보기 아이콘

부산시는 전국 지자체 가운데 유일하게 연구개발사업 예산 배분·조정 제도를 운영하고 있다. 전략적이고 효율적인 R＆D 투자 방안을 마련하기 위해 2017년부터 시작해 올해로 8년째다.

내년도 조정 대상은 ▲과학기술 분야 연구개발 ▲기반구축 ▲인력양성 등 총 88개 사업이다. 이를 위해 산·학·연 전문가 43명이 5개 분과(기계제조, 디지털, 해양·그린에너지, 라이프케어, 기술혁신인프라)로 나눠 예산 요구서를 2단계 검토하고 배분·조정 방향을 제시했다.

올해 출범한 제3기 기술전문위원회는 단순 예산 검토에서 한발 더 나아가 정책 자문, 성과평가, 시비지원 타당성 조사 등 역할을 확대했다.

예산 요구서 서식을 손질하고 사업 코드화를 도입해 절차 효율성도 높였다.

부산시와 BISTEP은 이번 검토 결과를 바탕으로 후속 심의·조정을 거쳐 9월 중순까지 최종안을 확정한다.

김영부 BISTEP 원장은 "지역 혁신을 위해서는 근거 있는 예산 편성이 중요하다"며 "한정된 재원을 효과적으로 배분해 연구개발 투자의 효율성을 극대화하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



