방산·조선 조정에 힘빠진 한화그룹주 ETF

올들어 고공행진하던 한화그룹주 ETF

이달에는 그룹주 ETF 중 가장 부진

PLUS 한화그룹주 ETF 이달 약 8% 하락

상반기 주도주였던 방산과 조선주가 하반기 들어 조정을 보이면서 한화그룹주 상장지수펀드(ETF)의 거침없는 상승세에도 제동이 걸렸다. 이달에는 그룹주 ETF 중 가장 부진한 모습을 보이고 있다.

27일 한국거래소에 따르면 PLUS 한화그룹주 PLUS 한화그룹주 0000J0 | 코스피 증권정보 현재가 24,345 전일대비 695 등락률 -2.78% 거래량 187,167 전일가 25,040 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 잘나가던 한화그룹株, 주가 급브레이크 전 종목 시세 보기 close ETF는 이달 들어 7.96% 하락했다. 주요 그룹주 ETF 중 가장 낮은 수익률이다.

PLUS 한화그룹주 ETF는 올들어 131.75% 상승하며 다른 그룹주 ETF를 압도하는 수익률을 기록했지만 이달 들어 방산주와 조선주가 조정을 보이면서 상승세가 꺾인 모습이다. PLUS 한화그룹주 ETF는 지난달에도 14.68% 올랐었다. PLUS 한화그룹주 ETF는 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 107,800 전일대비 7,100 등락률 -6.18% 거래량 5,715,081 전일가 114,900 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 조정 구간 마무리 국면? 반등 기대감에 제대로 올라타려면박스피 투자 포인트…"지수 상승률 밑돈 업종 반등 기회"코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (25.30%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 900,000 전일대비 3,000 등락률 -0.33% 거래량 246,639 전일가 903,000 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close (18.63%), 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 51,700 전일대비 1,500 등락률 -2.82% 거래량 1,407,027 전일가 53,200 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결![특징주]트럼프, 우크라이나 공격 지원 시사…방산주 강세[특징주]트럼프·푸틴 회담에 종전 기대↑…국내 방산주 급락 전 종목 시세 보기 close (13.74%) 등 방산·조선의 비중이 절반 이상을 차지한다. 이달 들어 한화오션 4.01%, 한화에어로스페이스 9.64%, 한화시스템 12.96% 각각 하락했다.

특히 방산주의 경우 앞서 주가가 많이 올랐고 러시아·우크라이나 전쟁 종전 가능성이 제기되면서 최근 부진한 주가 흐름을 보이고 있다. 최정환 LS증권 연구원은 "8월15일 알래스카 미·러 정상회담이 있었으나 즉각적인 휴전은 이뤄지지 않았다. 그럼에도 불구하고 올해 6월부터 진행되고 있는 종전 협상에 따라 방위산업체 멀티플(기업평가 배수)과 동행하는 지정학적 위험지수(GPR Index)가 하락하며 주가는 2개월간 부진한 모습을 보였다"면서 "중장기적으로 종전과 관계없이 방산물자 수요는 견고할 것으로 전망한다. 국제 외교 환경 속 강대국간 힘의 논리가 강해지고 있어 자국 영토를 수호하기 위한 방산물자의 가치는 지속될 것이기 때문"이라고 분석했다.

한화그룹주 외에 TIGER LG그룹+펀더멘털 TIGER LG그룹+펀더멘털 138530 | 코스피 증권정보 현재가 7,535 전일대비 5 등락률 -0.07% 거래량 12,253 전일가 7,540 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 구본준 LG 부회장 "4차 산업혁명은 현장 역량이 성패 좌우한다"하락 예상한 기관 VS 상승에 베팅한 외국인…승자는?미래에셋운용, TIGER200 ETF 등 6개 ETF 보수 인하 전 종목 시세 보기 close ETF(-0.66%)와 TIGER 현대차그룹+펀더멘털 TIGER 현대차그룹+펀더멘털 138540 | 코스피 증권정보 현재가 34,920 전일대비 410 등락률 -1.16% 거래량 17,046 전일가 35,330 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 ETF 전성시대…내년에도 이어진다자동차株 ETF, 콧노래..어게인 2011? 전 종목 시세 보기 close (-0.29%)이 마이너스 수익률을 기록했다. 미국 관세 영향 때문으로 풀이된다.

반면 ACE 포스코그룹포커스 ACE 포스코그룹포커스 469170 | 코스피 증권정보 현재가 5,290 전일대비 25 등락률 -0.47% 거래량 493,361 전일가 5,315 2025.08.26 15:30 기준 전 종목 시세 보기 close ETF가 2.72% 상승하며 주요 그룹주 ETF 중 가장 높은 수익률을 기록했다. 리튬 가격 상승 등으로 이차전지주들이 그간 부진에서 벗어나 최근 회복세를 보이고 있는 영향으로 풀이된다. 최용현 KB증권 연구원은 "중국 정부의 리튬 공급 조절 기대감으로 리튬 가격이 상승함에 따라 POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 005490 | 코스피 증권정보 현재가 298,500 전일대비 7,500 등락률 -2.45% 거래량 220,444 전일가 306,000 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 '쪼개고 붙이고' 대기업 계열사 석달새 12개↑…시너지분야 다수 편입 연 4%대 최저금리 스탁론 출시…주식자금 활용 부담 확 낮췄다韓 건설 노동자 사망률, OECD 10대국 평균의 2배 '최악' 전 종목 시세 보기 close 의 실적 개선이 기대된다"면서 "리튬 가격 상승으로 수익 창출 능력에 대한 우려 해소에 따른 멀티플 상승, 추가 생산능력 투자를 통한 장부가 상승을 감안하면 POSCO홀딩스 리튬 사업 부문에 대한 재평가가 가능할 것"이라고 말했다.

삼성그룹주도 대체로 양호한 모습을 보였다. ACE 삼성그룹동일가중 ACE 삼성그룹동일가중 131890 | 코스피 증권정보 현재가 21,800 전일대비 15 등락률 -0.07% 거래량 1,020 전일가 21,815 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 제프리 이멜트 GE 회장 "삼성은 경쟁자이자 협력자" 전 종목 시세 보기 close ETF는 이달 2.37% 올랐고 ACE 삼성그룹섹터가중 ACE 삼성그룹섹터가중 108450 | 코스피 증권정보 현재가 17,235 전일대비 5 등락률 +0.03% 거래량 4,508 전일가 17,230 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 외국인 러브콜에 삼성그룹ETF 훨훨 전 종목 시세 보기 close 2.47%, KODEX 삼성그룹 KODEX 삼성그룹 102780 | 코스피 증권정보 현재가 10,240 전일대비 55 등락률 -0.53% 거래량 311,580 전일가 10,295 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 외국인 러브콜에 삼성그룹ETF 훨훨지수 기지개 켜자 수익률 반응하는 인덱스 펀드[삼성전자 최고가 랠리]만원 한장이면 160만원 넘는 주식이 '내손'에 전 종목 시세 보기 close 1.24%, KODEX 삼성그룹밸류 KODEX 삼성그룹밸류 213610 | 코스피 증권정보 현재가 9,990 전일대비 40 등락률 -0.40% 거래량 30,767 전일가 10,030 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 외국인 러브콜에 삼성그룹ETF 훨훨 전 종목 시세 보기 close 1.68%, TIGER 삼성그룹펀더멘털 TIGER 삼성그룹펀더멘털 138520 | 코스피 증권정보 현재가 13,880 전일대비 80 등락률 -0.57% 거래량 24,359 전일가 13,960 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 외국인 러브콜에 삼성그룹ETF 훨훨하락 예상한 기관 VS 상승에 베팅한 외국인…승자는?[특징주]삼성그룹 ETF, 에버랜드 상장소식에 강세 전 종목 시세 보기 close 1.91% 각각 상승했다. 삼성전자가 이달 7만원선에 안착했고 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 221,000 전일대비 500 등락률 -0.23% 거래량 480,981 전일가 221,500 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결!최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능!연 4%대 최저금리로 신용미수대환은 물론 저가매수자금 마련까지 전 종목 시세 보기 close 9.95%, 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 139,100 전일대비 1,900 등락률 -1.35% 거래량 304,696 전일가 141,000 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜"이미 3500억 내는데" 두 배로 껑충…교육세 증가에 보험업계 '부글부글'삼성생명도 요양사업 본격화…전문자회사 설립 전 종목 시세 보기 close 10.48%, 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 1,900 등락률 +1.21% 거래량 485,021 전일가 157,600 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다외국인 사로잡은 'AI 테마주'…7167억 '순매수 톱5' 싹쓸이연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금 이용 가능! 신용미수대환도 OK! 전 종목 시세 보기 close 7.26%, 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 20,600 전일대비 600 등락률 +3.00% 거래량 17,286,480 전일가 20,000 2025.08.26 15:30 기준 관련기사 조정 구간 마무리 국면? 반등 기대감에 제대로 올라타려면삼성중공업, 한미 조선 협력 '시동'…美 비거 마린과 MRO 파트너십신용미수대환, 저가매수 자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 당일 이용! 전 종목 시세 보기 close 8.19%, 삼성E&A 8.68% 등 그룹사들이 높은 수익률을 기록한 영향이다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>