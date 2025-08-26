고영선 KEDI 원장 "대전환 시대의 교육정책, 과학적으로 접근해야"

26일, 한국교육개발원 제221차 교육정책포럼 개최

"교육정책, 과학적 접근 없이는 깜깜이 정책될 수 있어"

'서열화'에 대한 우려로 많은 데이터가 미수집·미공개

"정부, 분석 결과 바탕으로 정책 보완하는 관행 수립해야"

고영선 한국교육개발원(KEDI)원장이 26일 "교육 정책에 과학적으로 접근하지 않는다면 깜깜이 정책이 될 수 있다"면서 '객관적인 데이터 분석을 통한 교육 정책'을 강조했다.

한국교육개발원이 창립 53주년을 맞아 26일 코트야드 메리어트 세종 그랜드볼룸에서 '대전환 시대의 교육 성과'를 주제로 제221차 KEDI 교육정책포럼을 열었다.

이날 한국교육개발원은 창립 53주년을 기념해 코트야드 메리어트 세종 그랜드볼룸에서 '대전환 시대의 교육 성과'를 주제로 제221차 KEDI 교육정책포럼을 열었다. 행사에 참석한 고 원장은 "교육을 위한 최선의 수단을 찾기 위해 과학적인 방법을 활용해야 한다"면서 "정성적 분석이나 정량적 분석을 실시하고, 결과에 따라 가설과 추측을 확정하거나 수정, 보완하는 노력이 필요하다"고 했다.

이를 위해 고 원장은 ▲교육이 추구하는 가치 정의 ▲교육 가치를 객관화하기 위한 정량화 방법 탐색 ▲가설 정립 및 정성적·정량적 방법으로 가설 검증 ▲ 이를 통한 효율적인 정책 마련 및 현실 적용 등 네 단계로 나눠 과학적인 교육 정책 수립 과정을 제시했다.

고 원장은 "'믿음'과 '감'만으로는 제대로 된 교육정책을 펼칠 수 없다"면서 "이는 계기판 없이 깜깜한 밤을 비행하는 것과 마찬가지이며 득점·실점 계산 없이 축구 경기를 하는 것과 같다"고 했다.

그는 "당면한 교육 문제를 해결하는 데에는 다른 학문 분야와 마찬가지로 정성적, 정략적 방법을 모두 동원한 분석이 필요한데, 현장에서는 이에 대한 고민과 논의가 부족하다"고 지적했다.

고영선 한국교육개발원(KEDI)원장이 26일 코트야드 메리어트 세종 그랜드볼룸에서 열린 제221차 KEDI 교육정책포럼에 참석해 발표하고 있다. 원본보기 아이콘

고 원장은 "데이터에 대한 관심이 전반적으로 저조하다"면서 "서열화에 대한 우려 때문에 많은 데이터가 수립되지 않거나, 수집되더라도 공개되지 않고 있는 것이 현실"이라고 했다. 그뿐만 아니라 "시도교육청 차원에서도 데이터 관리 체계가 상당히 미비한 것으로 파악된다"며 "이러한 현상은 우리 교육의 발전을 더디게 하고, 교육계 위상에도 영향을 미칠 수 있다"고 꼬집었다.

고 원장은 "정부와 교육청 차원에서는 각계의 의견을 광범위하게 수렴해 핵심 지표를 설정하고, 데이터도 더 많이 수집하고 더 많이 공개해야 한다"면서 "이런 결과를 바탕으로 정책을 수정하고 보완해 나가는 관행을 정부 내에 투입할 필요가 있다"고 했다. 다만, 연구 결과를 정부 비판용으로만 쓰는 일은 지양해야 한다고 봤다. 그는 "정부 비판적으로 데이터를 활용하기보다는 보다 건설적인 정책을 개선하는 데에 힘을 모은다는 차원에서 이뤄져야 할 것"이라고 강조했다.

이어진 발표 세션에서는 박성호 선임연구위원이 '초·중등교육 성과 진단을 위한 과제' 발표를 통해 교육 성과 진단을 위한 데이터 기반 모니터링의 필요성을 언급했다. 박 연구위원은 "국가 차원의 목표 설정과 그에 따른 체계적인 성과 평가가 필요하다"면서 "시대변화에 따른 정책 목표와 연동된 모니터링 지표를 개발해야 한다"고 봤다. 이어 백승주 연구위원은 '대학 성과의 진단과 과제' 발표를 통해 대학의 지속 가능한 성장을 위한 대학 성과 진단 현황과 발전 방향을 제시했다.

교육개발원 관계자는 "이번 포럼이 교육 현장과 정책 연구진, 교육 행정가들 간의 활발한 소통을 통해 관련 정책 현안에 대한 공감대를 형성하고, 실효성 있는 교육정책 방안을 도출하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



