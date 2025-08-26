인천TP, 뿌리기업 청년 근로자에 주거·교통비 지원

인천 뿌리기업에 채용된 청년들에게 최대 180만원의 주거·교통비가 지원된다.

인천테크노파크(인천TP)는 뿌리산업의 청년 고용을 촉진하고 근로자의 정주 여건을 개선하기 위해 '2025년 청년 고용 우수기업 근로환경개선 지원사업(정착지원)'의 참여기업을 모집한다.

이 사업은 고용노동부 '지역혁신 프로젝트'의 일환으로, 인천 중소·중견 뿌리기업에 올해 3월 25일 이후 채용된 청년 근로자를 대상으로 거주지에 상관없이 월 20만 원의 주거·교통비를 최대 9개월까지 지원하는 내용이다.

지원 대상은 상시근로자 5인 이상, 매출액 5억원 이상인 인천 뿌리기업에서 1년 이상의 근로계약을 맺은 만 39세 이하 청년 근로자로, 관련 법률이나 인천TP 분류코드에 따른 '뿌리기업'이 신청할 수 있다.

지원 신청은 온라인으로 선착순 접수하며, 자세한 신청 요건과 구비 서류 등은 비즈오케이를 통해 확인할 수 있다. 문의는 인천TP 뿌리산업 일자리센터로 하면 된다.

인천TP 관계자는 "이 사업은 뿌리기업에 청년근로자가 안정적으로 자리잡을 수 있도록 주거·교통비 부담을 덜어주는 정착지원 제도"라며 "인천 뿌리산업의 청년 채용 활성화와 장기근속 유도에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다





