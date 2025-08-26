본문 바로가기
인천TP, 뿌리기업 청년 근로자에 주거·교통비 지원

박혜숙기자

입력2025.08.26 14:33

시계아이콘00분 29초 소요
인천 뿌리기업에 채용된 청년들에게 최대 180만원의 주거·교통비가 지원된다.


인천테크노파크(인천TP)는 뿌리산업의 청년 고용을 촉진하고 근로자의 정주 여건을 개선하기 위해 '2025년 청년 고용 우수기업 근로환경개선 지원사업(정착지원)'의 참여기업을 모집한다.

이 사업은 고용노동부 '지역혁신 프로젝트'의 일환으로, 인천 중소·중견 뿌리기업에 올해 3월 25일 이후 채용된 청년 근로자를 대상으로 거주지에 상관없이 월 20만 원의 주거·교통비를 최대 9개월까지 지원하는 내용이다.


인천테크노파크

인천테크노파크

지원 대상은 상시근로자 5인 이상, 매출액 5억원 이상인 인천 뿌리기업에서 1년 이상의 근로계약을 맺은 만 39세 이하 청년 근로자로, 관련 법률이나 인천TP 분류코드에 따른 '뿌리기업'이 신청할 수 있다.


지원 신청은 온라인으로 선착순 접수하며, 자세한 신청 요건과 구비 서류 등은 비즈오케이를 통해 확인할 수 있다. 문의는 인천TP 뿌리산업 일자리센터로 하면 된다.

인천TP 관계자는 "이 사업은 뿌리기업에 청년근로자가 안정적으로 자리잡을 수 있도록 주거·교통비 부담을 덜어주는 정착지원 제도"라며 "인천 뿌리산업의 청년 채용 활성화와 장기근속 유도에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
