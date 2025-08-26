본문 바로가기
푸마, 매각으로 돌파구 찾나…"미국·중국 업체 등 접촉"

이승형기자

입력2025.08.26 13:57

수정2025.08.26 16:53

독일 스포츠 브랜드 푸마의 매각 가능성이 제기됐다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

원본보기 아이콘

블룸버그통신은 투자회사 아르테미스를 통해 푸마 지분 29%를 보유한 피노 가문이 푸마를 매각하는 방안 등을 검토하고 있다고 25일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했다.

소식통에 따르면 피노 가문은 안타스포츠, 리닝 등 중국 업체들을 비롯해 미국 스포츠웨어 업체, 중동 국부펀드 등과 접촉해 인수 의향을 타진한 것으로 알려졌다.


이 같은 소식에 푸마 주가는 이날 독일 증시에서 20% 가까이 급등하며 2001년 10월 이후 최대 상승 폭을 기록했다.

푸마, 매각으로 돌파구 찾나…"미국·중국 업체 등 접촉" 원본보기 아이콘

1948년 설립된 스포츠 브랜드 푸마는 최근 몇 년간 소비자들로부터 관심을 끌지 못하면서 고전해왔다. 온러닝, 호카 등 신생 브랜드들이 치고 올라오고 있는 데다 오랜 경쟁사인 아디다스와 나이키도 회복세를 보이면서 푸마의 입지가 점점 좁아지고 있다는 분석이 나온다. 이에 푸마 주가는 1년 사이 반토막이 났다. 현재 시가총액은 약 32억유로(약 5조1800억원)다.


푸마는 지난 4월 새 최고경영자(CEO)를 영입, 체질 개선에 나섰다. 지난해에는 2억8160만유로의 순이익과 88억유로의 매출을 기록했다. 전 세계 직원은 약 2만2000명이다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

