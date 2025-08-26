본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

경남정보대, 2025-2학기 교직원 연수 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.26 13:42

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남정보대학교는 지난 22일 교내 글로벌컨벤션홀에서 전 교직원이 참석하는 '2025-2학기 시무예배와 교직원 연수'를 개최했다.

경남정보대 2025-2학기 교직원 연수. 경남정보대 제공

경남정보대 2025-2학기 교직원 연수. 경남정보대 제공

AD
원본보기 아이콘

행사는 박동순 동서학원 이사장의 인사말과 김태상 총장과 각 행정부서장의 정책발표로 이어져 경남정보대의 미래비전인 '만인의 대학, 지역특화대학, 창업중심대학'을 통해 '부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지'를 성공적으로 완성하기 위한 정책들을 제시했다.


박동순 이사장은 인사말에서 "경남정보대는 기업가 정신을 강화해 창업 교육을 확대하고 평생교육 프로그램과 지역 기업에 요구에 맞춘 교육과정 개발, 외국인 유학생의 지역 정주를 위한 교육 등 지역을 이끌어나갈 과감한 변화와 실행력을 갖춰야 한다"고 강조했다.

김태상 총장은 "60년 받은 부산 시민의 사랑에 더 크게 보답하겠다는 약속을 꼭 지키는 멋진 대학, 훌륭한 커뮤니티 칼리지를 만드는 데 교직원 모두와 함께 전력을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

새로운 이슈 보기