경남정보대, 2025-2학기 교직원 연수 개최

경남정보대학교는 지난 22일 교내 글로벌컨벤션홀에서 전 교직원이 참석하는 '2025-2학기 시무예배와 교직원 연수'를 개최했다.

행사는 박동순 동서학원 이사장의 인사말과 김태상 총장과 각 행정부서장의 정책발표로 이어져 경남정보대의 미래비전인 '만인의 대학, 지역특화대학, 창업중심대학'을 통해 '부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지'를 성공적으로 완성하기 위한 정책들을 제시했다.

박동순 이사장은 인사말에서 "경남정보대는 기업가 정신을 강화해 창업 교육을 확대하고 평생교육 프로그램과 지역 기업에 요구에 맞춘 교육과정 개발, 외국인 유학생의 지역 정주를 위한 교육 등 지역을 이끌어나갈 과감한 변화와 실행력을 갖춰야 한다"고 강조했다.

김태상 총장은 "60년 받은 부산 시민의 사랑에 더 크게 보답하겠다는 약속을 꼭 지키는 멋진 대학, 훌륭한 커뮤니티 칼리지를 만드는 데 교직원 모두와 함께 전력을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자



