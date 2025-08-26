강성 지지층 등에 업은 장동혁號 '3대 난제' 돌파할까

찬탄파 절연론에 분당 위기 고조

제1야당 존재감 회복 등 투쟁력 시험대

지지율 제고·지방선거 기반 마련 과제도

국민의힘을 이끌게 된 장동혁 신임 당대표가 험난한 과제를 안게 됐다. 반탄(탄핵 반대)파이자 극우세력과 적극 연대한 장 대표가 선출된 만큼 찬탄(탄핵 찬성)파와의 내분은 더욱 깊어질 것으로 보인다. 분당 가능성까지 거론되는 상황에서 분열을 수습하고 이를 기반으로 대여투쟁력 강화, 지지율 제고까지 난제를 풀어야 한다.

장 대표는 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 전당대회 당 대표 경선에서 득표율 50.27%로 당선됐다. 장 대표와 맞붙은 김문수 전 고용노동부 장관은 21만7935표(49.73%)를 얻었다. 이번 당대표 선거에는 당원 선거인단 투표와 국민 여론조사를 각각 80%와 20%씩 반영됐다. 장 대표는 국민 여론조사에서 김 전 장관에게 뒤졌지만 비중이 큰 당원 투표에서 2만표 이상 앞섰다. 장 대표는 당 대표 수락 연설을 통해 "모든 우파 시민들과 연대해서 이재명 정권을 끌어내리는 데 제 모든 것을 바치겠다"며 "당원들의 염원을 담아 이제부터 국민의힘을 혁신하겠다"고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 신임 대표가 26일 국회도서관에서 열린 제6차 전당대회 결선에서 당기를 흔들고 있다. 2025.8.26 국회사진기자단

장 대표의 최우선 과제는 내홍 수습이다. 윤석열 전 대통령 탄핵 이후 국민의힘은 반탄과 찬탄으로 나뉘어 내분을 거듭했다. 지난 대선과 이번 전당대회를 거치며 갈등의 골은 더욱 깊어졌다. 반탄·찬탄 후보가 윤 전 대통령 부부와의 관계 설정, 인적 쇄신 여부 등을 두고 상대 진영을 공격하면서 사실상 '심리적 분당 상태'에 이르렀다는 진단이다. 새로 선출된 5명의 최고위원이 반탄파가 3명(신동욱·김민수·김재원 최고위원), 찬탄파 2명(양향자·우재준 최고위원)으로 구성되면서 내홍이 격화할 가능성이 있다. 더구나 장 대표는 전당대회 내내 찬탄파와 갈라서야 한다는 '찬탄 절연론'을 굽히지 않았다. "내부총질 세력과 함께 갈 수 없다"고 공언한 만큼 찬탄파와 대립각 세우기를 넘어 몰아내기에 나설 경우 분당 위기에 처할 수 있다는 전망까지 나온다.

제1야당 존재감을 회복해 거대여당을 제대로 견제해야 하는 것도 과제로 꼽힌다. 국민의힘은 의석수 열위로 방송3법, 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안), 상법 개정안 등 쟁점 법안 처리에서 무력한 모습을 보였다. 정청래 더불어민주당 대표 취임 이후에는 국민의힘을 향해 '정당 해산'을 거론하며 공세 수위를 높이고 있다. 여기에 특검 국면까지 더해졌다. 김건희 특검이 중앙당사 압수수색 시도에 나서는 등 3대 특검 압박이 커지는 가운데 여당에선 '더 센 특검법'을 밀어붙이고 있다. 대여 투쟁력 강화가 당 존립을 위한 필수 조건으로 거론되는 이유다. 그간 장 대표는 정부·여당에 대한 강경 대응을 약속했다. 김건희 특검의 중앙당사 압수수색 시도에 반발해 서울중앙지법과 특검팀 사무실 앞, 용산 대통령실 앞에서 1인 시위에 나서기도 했다. 이런 연장선에서 장 대표는 이어질 정기국회와 국정감사에서 보이콧으로 대치전을 이어갈 가능성이 높다. 원내 집단농성이나 장외 집회 등으로 지지층을 결집하거나 대국민 여론전도 펼칠 전망이다. 한 영남권 중진 의원은 "무기력한 당에 에너지를 불어넣는 것부터 시작해 민주당에 맞설 경쟁력을 키워야 한다"고 말했다.

끝으로 지지율을 끌어올려 내년 지방선거 기반을 다져야 한다. 탄핵과 대선 국면을 거쳐 국민의힘 지지율은 역대 최저인 16%까지 떨어진 상황이다. 보수 텃밭 TK(대구·경북) 지역에선 민주당에 뒤처진 지지율 성적표를 받기도 했다. 상황이 녹록지 않지만 장 대표가 지방선거를 책임져야 하는 만큼 공천 개혁 등을 진행할 것으로 보인다. 장 대표는 "저에게 무거운 짐을 주신 당원들이 국민의힘을 혁신하고 이기는 정당으로 거듭날 수 있도록 끝까지 함께해달라"고 강조했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



