김포시, 애기봉 개관 4년 만에 70만 돌파…30일 특별 기념행사

애기봉평화생태공원이 올해 2월 누적 방문객 50만명을 돌파한 데 이어 불과 6개월 만에 또다시 70만명을 돌파하며 명실상부한 국내 대표 글로벌 관광지로 자리매김했다.

개장 이후 2년간 월평균 방문객이 약 8750명인데 비해 올해 월평균 방문객은 3만3500명으로, 민선 8기 출범 이후 관광객이 무려 4배가량 증가한 셈이다.

시는 애기봉 누적 방문객 70만명의 성과를 기념하고 애기봉의 가치를 널리 알리고자 오는 30일 애기봉 70만 돌파 기념 특별행사 '2025 애기봉, 한 여름날의 클래식'을 개최한다.

이번 기념행사는 국내 정상급 클래식 아티스트들이 총출동한 클래식 음악회를 선두로, K-POP과 광복 80주년 특별전시 등 대한민국의 문화와 정서를 깊이 느낄 수 있는 공연과 전시, 체험 등으로 마련된다. 바리톤 송기창, 소프라노 박지현, 피아니스트 전현정 등이 출연해 수준 높은 성악과 연주를 선사하고, 'K-POP' 커버 공연팀이 열정적인 퍼포먼스를 선보인다.

전시 프로그램으로는 광복 80주년을 맞아 '태극기, 저항과 희망의 깃발' 특별전이 마련돼 대한민국 근현대사의 의미를 되새긴다. 또한 한반도 전역의 아름다운 풍경을 담은 '백두대간(가제)' 사진전과 함께 70만 방문객이 만든 애기봉의 발자취를 돌아볼 수 있는 전시를 준비 중이다.

김포시 관계자는 "애기봉평화생태공원은 대한민국에서 가장 뜨거운 인기를 누리고 있는 관광지다. 누적 70만명 방문은 애기봉이 시민과 관광객에게 꾸준히 사랑받고 있음을 증명하는 성과"라고 말했다. 이어 "70만 관광지의 보유는 김포시의 지역상권과 숙박 및 음식업계의 긍정적 파급효과 확산으로 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.

한편, 애기봉은 한국관광데이터랩이 발표한 '2025년 7월 전국 핫플레이스' 2위에 오르며 전국적인 인기를 끌고 있다. 시는 8월 9일부터 9월 27일까지 야간개장을 매주 주말 1회 확대 운영할 방침을 밝힌 바 있다.

이번 연장 운영으로 8월에는 오전 9시 30분부터 오후 7시 30분까지, 9월은 오전 9시 30분부터 오후 6시 30분까지 운영될 예정이다. 애기봉 내 입점한 스타벅스 카페도 퇴장 시간을 고려해 8월은 오후 6시 30분, 9월은 5시 30분까지 운영된다. 또한 한시적 연장 운영과 별개로 매월 마지막 주 토요일에 열리는 애기봉 특별문화행사는 퇴장 마감시간이 오후 8시까지로 조정된다.





