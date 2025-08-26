본문 바로가기
부산과학기술고등교육진흥원, 제2차 R&D기획 역량 레벨업 교육 '인기'

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.26 10:44

지역 연구자·정책입안자 76명 참여

국가R&D 이해부터 국비 확보 전략

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 지난 20일 부산시티호텔 컨벤션홀에서 개최한 '제2차 R&D기획 역량 레벨업 교육'이 지역 연구자와 정책입안자의 높은 관심 속에 성황리 마무리됐다고 26일 전했다.


이번 교육은 3시간 동안 ▲국가 R&D사업의 이해 ▲지역 신규사업 유치 전략 ▲국비 확보를 위한 사업계획서 작성법 등 현장의 수요를 반영한 실무 중심 주제로 진행됐다. 지역 대학·연구기관·기업체 및 시 관련 부서의 R&D사업 담당자 76명이 참석해 기획 역량 강화를 위한 뜨거운 관심을 확인할 수 있었다.

이날 강의에서는 단순한 이론 전달을 넘어 국가연구개발사업의 예산 구조와 추진 체계, 부처별 과제 특성, 차별화된 기획 접근법 등이 심도 있게 다뤄졌다. 또 단계별·시기별 국비 확보 전략을 공유하며 참석자들이 실제 사업계획서 작성 과정에서 마주하는 어려움을 해소할 수 있도록 실질적인 해법을 제시했다.


김영부 원장은 "이번 교육은 국가R&D사업을 총체적으로 이해하고 실질적인 국비 확보 전략을 학습할 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며, "지역 연구자와 정책 담당자들이 체계적인 기획 역량을 갖추어 지역 혁신 생태계 성장에 기여할 수 있도록 내실 있는 교육을 이어가겠다"고 말했다.


'R&D기획 역량 레벨업 교육'은 지역 연구자와 기관 담당자들이 국가연구개발사업을 심도 있게 이해하고 실질적 기획 역량을 강화하도록 마련된 심화 프로그램이다. BISTEP은 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 교육 과정을 지속 발굴·운영해 지역 R&D혁신 역량 제고에 힘쓸 계획이다.

제2차 R&D기획 역량 레벨업 교육 현장.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

